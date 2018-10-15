Мировая экономика на пороге нового обвала?

Инвесторы бегут с американского рынка акций. Уолл-стрит готовится к худшему: внезапный обвал на фондовых рынках грозит обернуться новым мировым финансовым

кризисом.

После злополучного 2008 года мировая финансовая система в течение девяти лет росла. И вот, похоже, ресурсы для роста оказались исчерпаны.

Падение началось неожиданно. 10 октября Dow Jones Industrials потерял за одну сессию более 800 пунктов (3,15%). Затем его примеру последовали и другие индексы. Сначала американские, а затем азиатские, европейские и, наконец, российская фондовая площадка. Индекс Московской биржи показал самое масштабное падение с апреля. Тогда котировки российских акций находились в «зоне турбулентности» из-за введения американских санкций. Теперь же наша биржа оказалась заложником мировой конъюнктуры.

По словам аналитиков, для восстановления роста на рынках нужны сильные катализаторы. Почему же произошёл спад? Скорее всего, как часто бывает в таких случаях, совпало несколько факторов. Аналитики Райффайзенбанка в своём обзоре пишут, что причина кроется в сохранении высоких доходностей американских гос­облигаций: «Видимо, после повышения доходностей облигаций Казначейства США на фоне перспективы торговой войны с Китаем участники просто не нашли поводов для дальнейшей игры на повышение, а в отсутствие покупателей даже небольшая продажа может спровоцировать обвал».

Другим фактором, спровоцировавшим обвал, стало ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы. В конце сентября ФРС повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта – до 2–2,25% годовых. В течение последних двух лет ставка последовательно повышается, и есть все основания полагать, что эта тенденция продолжится. Недовольство политикой Федеральной резервной службы выразил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что ФРС «сошла с ума» и «совершает ошибку». Но и сам Трамп хорош. Эксперты полагают, что начатая им торговая война с Китаем и Европейским союзом, которая ознаменовалась повышением импортных пошлин на сталь и алюминий, также негативно сказалась на американских фондовых рынках. Вот и получается, что оптимистический прогноз Трампа в том, что 2018 финансовый год будет успешным для США, не сбылся.

Российский рынок пока пострадал меньше по сравнению с другими мировыми площадками. От тотального проседания его спасает лишь дорогая нефть – цена закрепилась выше 80 долларов за баррель. Однако на прошлой неделе произошло снижение стоимости – с 85 до 81 доллара.

Эксперты Bloomberg считают, что самое страшное ещё впереди. Глобальный кризис грянет, и запустит его ипотечный пузырь в странах, которые не пострадали в 2008 году – Канада, Австралия, Швеция и Норвегия. При этом повышение ключевой ставки в США приведёт к дефолтам в развивающихся странах.

Ещё один возможный негативный фактор – обвал евро. Его может спровоцировать выход Италии из Евросоюза вслед за Великобританией.









Сергей Хестанов, советник по макроэкономике генерального директора брокерского дома «Открытие Брокер»:

– Легко заметить довольно простой цикл: 1986–1987 годы, 1997–1998 годы, 2008 год. Среднее расстояние между кризисами составляет примерно 11 лет. Соответственно получается, что очередной кризис где-то на подходе. Кризисы не напоминают друг друга идеально, они всегда немножко отличаются, но с точки зрения граждан результаты достаточно похожи. Достаточно вспомнить 2008 год. Это рост инфляции, ослабление национальной валюты, ухудшение ситуации на рынке труда и рост безработицы.

КСТАТИ

Международный валютный фонд выпустил доклад, в котором утверждает, что мировая экономика находится на пороге финансового краха. Накануне кризиса 2008 года отношение глобального долга к ВВП составляло 36%, сейчас этот показатель превысил 50%. Общий объём задолженности –182 трлн долларов. Особые опасения у экспертов вызывает Китай, где сектор теневого кредитования разросся до объёма в 7 трлн долларов.

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