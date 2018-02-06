Мировая экономика на пороге кризиса

Сильнейшая волна продаж, которая потрясла 5 февраля 2018 года мировой финансовый рынок, должна заставить задуматься финансовые элиты. Это первый тревожный сигнал для мировой экономики.

Так охарактеризовал последние события на мировом финансовом рынке управляющий партнер «Капитал Таймс» Эрик Найман в своем блоге на Facebook.

И хотя пока еще все хорошо – растут зарплаты, прибыли бизнеса и инфляция, по его словам, уже к ноябрю в США может наступить экономический кризис.

«Так как динамика фондовых рынков является предсказывающей ситуацию в экономике, то к ноябрю ожидается начало экономического кризиса в США», — пишет финансовый аналитик.

По его мнению, огромное количество долгов, которые Украина должна выплатить в 2019-2020 годах сыграют с нашей страной злую шутку.

«Если это действительно произойдет (экономический кризис в США), то достаточно скоро накроет кризисом и всю мировую экономику. И Украину, с её гигантскими выплатами внешних долгов в 2019-20 годах», — резюмировал Найман.

Как сообщал ранее NewsNetwork, народный депутат Вадим Рабинович заявил, что Украину загнали в долговую петлю, поэтому пути выхода из кризиса должны быть экстремальными, для того чтобы избежать статуса неплатежеспособности государства.





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