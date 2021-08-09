Мировая экономика: Китай и инфляция задают тон

В центре внимания Китай, и новости так себе. Во-первых, штамм «дельта» достаточно быстро распространяется по стране, и власти принимают жесткие административные меры, чтобы его остановить, включая мгновенные отставки региональных руководителей, не справившихся с ситуацией. Руководство Китая заявило, что не собирается «жить с вирусом» и будет бороться до последнего инфицированного. Скорее всего, такой подход предполагает введение множественных ограничений, в том числе на международную и межрегиональную торговлю, что, естественно, негативно скажется на темпах экономического роста.

Во-вторых, инфляция в Поднебесной продолжает расти: в июле рост цен производителей составил 9%, повторив майский рекорд. Потребительская инфляция, наоборот, снизилась с 1,1% в июне до 1% (в годовом измерении) за счет значительного снижения продовольственных цен. С другой стороны, базовая инфляция, без учета еды и горючего, достигла 0,9%, и это восемнадцатимесячный максимум.

В-третьих, ввиду этих факторов Goldman Sachs понизил прогноз роста ВВП Китая с 8,6 до 8,3%. Теперь остается ждать, станут ли китайские проблемы глобальными и когда.

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Драгоценные металлы начали неделю со стремительного падения в ожидании того, что ФРС уже очень скоро ужесточит монетарную политику. В начале азиатских торгов, пока у нас была ночь, золото потеряло 4% стоимости, а серебро — 7%. Такое падение, скорее всего, можно объяснить запоздалой панической реакцией на отличные данные пятничного отчета о рынке труда и низкой ликвидностью в это время суток. Но, даже отбросив технические факторы, нужно признать: трейдеры переживают, что ФРС может снизить объемы печатания денег, а после пятничного отчета такая перспектива стала весьма реалистична. К тому же руководство ФРС в лице Роберта Каплана поддало жару, заявив, что будет лучше, если центральный банк начнет сворачивать программу выкупа облигаций «раньше, чем позже». Чуть позже ситуация на рынке драгоценных металлов выровнялась: уже киевским утром потери золота и серебра составляли 1 и 1,5% соответственно при высоком интересе со стороны покупателей.

Инфляция растет. После такого разогрева в понедельник, 9 августа, нас ждет интересная неделя, полная важных экономических данных. В первую очередь повышенное внимание вызывают данные об инфляции в июле. Уровень потребительской инфляции будет оглашен в среду, 11 августа. Ожидается, что в прошлом месяце она составила 5,3%, чуть ниже майских 5,4%. Базовая инфляция, предположительно, тоже продолжит свой четырнадцатимесячный марафон роста и составит 4,3%, что чуть ниже, чем 4,5% в июне. Но главный вопрос — не в абсолютных значениях, а в том, как долго продолжится рост цен. Именно вокруг этого и разворачивается дискуссия. Пока что наибольший рост цен был зафиксирован в тех категориях товаров, спрос на которые связан с выходом экономики из карантина: например, цены на автомобили повысились в июне на 10,5%, что позволяет говорить о временном характере инфляции.

К тому же текущие высокие показатели инфляции в определенной степени могут быть объяснены низкой базой сравнения, эффект которой постепенно проходит. Но есть и мнения, согласно которым, инфляция с нами надолго и представляет собой более серьезную угрозу, чем считает ФРС. Так думают многие руководители крупных американских компаний. По данным Bank of America, количество упоминаний инфляции в ходе встреч с инвесторами по результатам второго квартала достигло максимума: их было в одиннадцать раз больше, чем в прошлом году. Кроме роста потребительских цен большое опасение вызывает рост зарплат, который, согласно пятничному отчету о рынке труда, составил 4%. Инфляция производителей, которая будет оглашена в четверг, 12 августа, ожидается на уровне 7,1%, чуть ниже, чем 7,3% в июне.

Так что, ждем данных об инфляции! А учитывая, что это последние макроэкономические данные подобной значимости перед встречей руководителей центробанков в Jackson Hole, 26–28 августа, то и реакция рынков может быть достаточно бурной. Многие инвесторы ожидают, что именно на встрече в Jackson Hole руководство ФРС может сделать какие-то важные заявления о дальнейших направлениях монетарной политики. А, со слов регулятора, при «принятии решений главную роль будут играть последние данные о состоянии экономики».

Сезон корпоративных результатов продолжается. На этой неделе нас ждут как гиганты старой экономики, среди которых выделяется Disney, так и герои новой волны: Bumble, Vroom, Palantir Technologies, DoorDash, Airbnb. Сегодня после закрытия — звезда meme-акций AMC Entertainment.

Хорошей всем недели и удачных инвестиций!

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