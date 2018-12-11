Мировая экономика ежегодно теряет из-за коррупции $2,6 трлн — Газета.уз

Фото: «Газета.uz»

Коррупция обходится мировой экономике в 5% глобального ВВП, это более 2,6 трлн долларов.

Сегодня, 14:48

Мир

Ежегодный мировой объем взяток составляет 1 трлн долларов. Это приводит к тому, что мировая экономика теряет более 2,6 трлн долларов, сообщил Центр новостей ООН со ссылкой на генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.

«Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов. Она подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений», — заявил генеральный секретарь в послании по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

По данным Программы развития ООН (ПРООН), в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.

По данным Всемирного экономического форума, в результате коррупции мировая экономика теряет 5% мирового ВВП.

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