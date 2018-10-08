Мировая экономика еще не оправилась от кризиса 2008 года – МВФ

Сегодня, 13:24

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Кризис, помимо последствий для роста ВВП, оставил и другие шрамы



Фото: AFP

Сейчас мировая экономика оказалась под новым ударом, а большинство стран, пострадавших от прошлого кризиса, до сих пор не смогли преодолеть его последствий. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на обзор Международного валютного фонда (МВФ).

Так, среди стран мира, которые в 2007-2008 годах пережили кризис, примерно в 85% рост ВВП все еще ниже докризисного тренда. Меньше других пострадали страны с хорошим состоянием государственных финансов, с эффективным банковским надзором, а также страны, применявшие гибкие обменные курсы.

Исследование показывает, что кризис, помимо последствий для тенденций роста, возможно, оставил и другие шрамы. Например, во многих странах ускорилось снижение рождаемости, а приток мигрантов замедлился.

«В некоторых случаях увеличение неравенства после кризиса усилило уже существовавшие до кризиса тенденции и, скорее всего, способствовало разочарованию в традиционных политических партиях, а также протекционистским настроениям», — считают в МВФ.

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В исследовании Фонда изучалась выборка из 180 государств мира. В год, последовавший за мировым финансовым кризисом 2008 года, экономическая активность снизилась в половине стран мира: 91 экономика, представляющая две трети мирового ВВП по паритету покупательной способности, в 2009 году столкнулась с сокращением объема производства.

Напомним, в последнее время все чаще стали раздаваться голоса экономистов, которые говорят о приближении глобального экономического кризиса.

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