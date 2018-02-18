Миротворцы могут заморозить войну на Донбассе, — экс-посол США

После президентских выборов в России откроется окно дополнительных возможностей по решению войны на Донбассе

Об этом в кулуарах 54-й Мюнхенской конференции по безопасности сказал бывший посол США в России Майкл Макфол, сообщает «ДС» со ссылкой на Сегодня.

По его словам, в последние месяцы активизировались переговоры по возможности разворачивания на Донбассе миротворческой миссии ООН.

«Предстоит еще много этапов переговоров, прежде чем это произойдет. Я нервничаю по этому поводу, потому, что когда миротворческие силы заходят в зону конфликта, они остаются там на долгое время. Я побаиваюсь, что они могут зацементировать границу между Донбассом и Украиной. Но я должен отметить, что у меня нет лучшей альтернативы. Так что возможно это наилучший на сегодняшний день путь к миру», — считает Макфол.

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