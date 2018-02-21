«Мираторг» запустил интернет-магазин

Мясную продукцию производителя и другие продукты пока можно заказать только в Москве

Один из крупнейших в России производителей мяса «Мираторг» запустил интернет-магазин собственной продукции.

В ассортименте интернет-магазина — мясо, колбасы, полуфабрикаты, бургеры, чай, замороженные овощи и так далее. Собственный интернет-магазин даст покупателю доступ к полному ассортименту компании. Кроме того, у покупателя появится возможность попробовать новинки раньше других.

Минимальная сумма заказа – 1000 рублей. Стоимость доставки составит 350 рублей. Пока онлайн-заказы принимаются только в Москве, доставка осуществляется в пределах МКАД. По результатам пилотного проекта будет принято решение относительно расширения географии поставок интернет-магазина в другие города.

«Мираторг» развивает собственную сеть одноимённых магазинов с 2010 года. Сейчас она насчитывает больше 60 торговых точек в Московской, Воронежской, Калининградской, Белгородской и Брянской областях, говорится на сайте компании. Также «Мираторг» с весны 2017 года развивает сеть ресторанов «Бургер & Фрайс».

Направление онлайн-продаж продуктов питания активно развивается. Так, кондитерская фабрика «Победа» запустила магазин своей продукции в 2015 г. В 2017 г. открыли интернет-магазины Danone и KDV. Кроме того, доставку свежих и замороженных продуктов запустил ритейлер Ozon и запланировал Wildberries.





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