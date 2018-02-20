«Мираторг» открыл собственный интернет-магазин

«Мираторг» — крупнейший производитель свинины и говядины в России

Мираторг

Агропромышленный холдинг «Мираторг» запустил интернет-магазин собственной продукции. Об этом компания сообщила на странице в Facebook. Представитель компании подтвердил начало онлайн-продаж.

«Мираторг» — крупнейший производитель свинины и говядины в России, до сих пор основными каналами продаж для него были крупные ритейлеры, а также собственная сеть магазинов.

Интернет-площадка «Мираторга» пока работает только в Москве, в дальнейшем планируется начать онлайн-продажи и в других городах, уточняется в сообщении компании в социальной сети. В ассортименте магазина — мясо, колбасы, полуфабрикаты, бургеры, замороженные фрукты и овощи и т.д.

Собственную сеть одноименных магазинов «Мираторг» начал развивать в 2010 г. По данным его сайта сейчас в ней более 60 магазинов Московской, Воронежской, Калининградской, Белгородской и Брянской областях. В основном это супермаркеты (более 50), а также один гипермаркет и несколько мясных лавок и бургерных.

За последние несколько лет ряд крупнейших производителей товаров повседневного спроса создали собственные интернет-площадки, особенно активны были производители кондитерских изделий.

Так, фабрика «Победа» запустила свой магазин кондитерской продукции в 2015 г. Собственные онлайн-магазины есть у «Объединенных кондитеров» (там продается весь ассортимент) и Mars (продает конфеты ручной работы «Коркунов»),а также у производителя «Бабкиных семечек» и «Кириешек» — группы KDV. В конце 2017 г. интернет-продажи начал и производитель молочной продукции — Danone. Собственный онлайн-магазин нужен, чтобы «максимально приблизить продукцию к потребителям» и предлагать максимально полный ассортимент, пояснял «Ведомостям» в июле 2017 г. представитель KDV.

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