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«Мираторг» открыл интернет-магазин

E-commerce20 Фев 2018
«Мираторг» открыл интернет-магазин
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Компания «Мираторг» — один из крупнейших производителей мяса в России — открыла собственный интернет-магазин.


На платформе можно купить мясо, полуфабрикаты, колбасы, бургеры, замороженные овощи и другие продукты. Сумма заказа должна быть не менее тысячи рублей.


Услуги интернет-магазина пока распространяются только на Москву. Доставку можно заказать в пределах МКАД, ее цена составит 350 рублей. В дальнейшем «Мираторг» планирует запустить онлайн-платформу и в других городах страны.


 «Мираторг» занимается расширением сети собственных магазинов с 2010 года. Сейчас в ней более 60 торговых точек по всей России. В мае компания запустила сеть ресторанов «Бургер & Фрайс».


Источник: «Мираторг»



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