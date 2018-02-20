«Мираторг» открыл интернет-магазин



Компания «Мираторг» — один из крупнейших производителей мяса в России — открыла собственный интернет-магазин.



На платформе можно купить мясо, полуфабрикаты, колбасы, бургеры, замороженные овощи и другие продукты. Сумма заказа должна быть не менее тысячи рублей.



Услуги интернет-магазина пока распространяются только на Москву. Доставку можно заказать в пределах МКАД, ее цена составит 350 рублей. В дальнейшем «Мираторг» планирует запустить онлайн-платформу и в других городах страны.



«Мираторг» занимается расширением сети собственных магазинов с 2010 года. Сейчас в ней более 60 торговых точек по всей России. В мае компания запустила сеть ресторанов «Бургер & Фрайс».



Источник: «Мираторг»





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