Мир заплатил огромную цену за гонки вакцин от коронавируса





На сегодняшний день более миллиона человек погибли в результате пандемии COVID-19. В настоящее время разрабатывается более 165 вакцин, причем некоторые из них уже прошли испытания на людях. Хотя COVID-19 — это прежде всего кризис общественного здравоохранения, он также нанес существенный ущерб мировой экономике. Национальные правительства тратят триллионы долларов на борьбу с негативным экономическим воздействием, но до тех пор, пока не будет широко доступна вакцина или другое лечение, финансовые издержки будут ощущаться во всем мире. Эксперты The RAND Corporation

проанализировали экономические последствия, которые могут возникнуть в результате неравного доступа к вакцине.

Эксперты предлагают четыре сценария, чтобы рассчитать экономический ущерб для стран и всего мира, если:

Вакцина против COVID-19 не разработана





До тех пор, пока не появится широкодоступная вакцина от COVID-19, меры физического дистанцирования будут по-прежнему отрицательно влиять на ключевые секторы мировой экономики, особенно на те, которые зависят от непосредственной физической близости людей. Глобальные издержки, связанные с COVID-19 и его экономическими последствиями, могут составить $3,4 трлн в год. ЕС понесет убытки в размере 5,6% годового ВВП ($983 млрд), Великобритания — 4,3% ($145 млрд), США — 2,2% ($480 млрд).

Вакцина доступна только странам-производителям

«Вакцинный национализм» может привести к неравному распределению вакцин против COVID-19. Мировая экономика потеряет до $1,2 трлн в год, даже если некоторым странам удастся иммунизировать свое население. Пока вирус не находится под контролем во всех регионах мира, COVID-19 по-прежнему будет иметь глобальные экономические издержки.

Вакцина доступна всем странам с высоким уровнем доходов и странам-производителям

Существуют экономические стимулы для обеспечения доступа к вакцинам по всему миру. По оценкам Oxfam International в 2020 году, снабжение стран с низкими доходами вакцинами обойдется в $25 млрд. США, Великобритания, ЕС и другие страны с высоким уровнем дохода вместе могут потерять около $119 млрд, если беднейшие страны будут лишены поставок. Если бы страны с высоким уровнем доходов платили за поставку вакцин, то на каждый потраченный доллар они получили бы обратно около $4,80.

Вакцина доступна всем странам с высоким и средним уровнем доходов, а также странам-производителям

Если беднейшие страны не смогут получить доступ к вакцинам, мир все равно может потерять около $153 млрд. Все страны с высоким уровнем дохода, а также такие страны, как Индия, Китай и Россия, по-прежнему будут нести вместе предполагаемую потерю ВВП в размере около $119 млрд в год или примерно $10 млрд в месяц. ЕС потеряет около $40 млрд в год, США — $16 млрд, Великобритания — от $2 до $10 млрд.

Изменение реального годового ВВП (в долларах США)





Глобальная конкуренция или «вакцинный национализм» могут помешать вакцине COVID-19 добраться до самых нуждающихся. Инвестиции в разработку вакцин и равный доступ будут экономически выгодными в долгосрочной перспективе. Текущие расходы ведущих стран на разработку и распространение вакцин относительно невелики по сравнению с экономическими потерями, связанными с COVID-19, и для них имеет смысл с точки зрения бизнеса инвестировать значительно больше в разработку и распространение вакцин. Такой подход мог бы стать основой для активизации глобальных совместных усилий.

Международные усилия по поддержке распространения вакцинации должны поддерживаться в течение долгого времени и, вероятно, выйдут за рамки большинства политических циклов. Таким образом, глобальное сотрудничество могло бы также помочь исключить краткосрочные размышления из процесса принятия решений и сосредоточить внимание на долгосрочных устремлениях в отношении здоровья населения мира и экономического развития.









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