Мир столкнется с глобальным кризисом — Деловые новости — Kapital.kz

Кризис, катастрофа, хаос — такими словами можно описать реалии, которые ожидают аналитики в новом году. Так, в МВФ заявили, что в 2019 году в мировой экономике и торговле произойдут драматические события. Глобальный ВВП снизится на 1,9%, а объём международного товарооборота сократится на 17%. Иными словами, планета столкнётся с очередным всеохватным кризисом, который по своему накалу и последствиям может превзойти кризис 2008–2009 годов. Толчком к нему станет торговая война между США и Китаем. Центр деловой информации Kapital.kz собрал мнения экспертов о том, к чему готовится миру в 2019 году.

2019 год для нефти будет не менее сложным

Банковские аналитики Уолл-стрит в декабре резко ухудшили прогнозы цен на нефть в 2019 году из-за опасений, связанных с ослаблением спроса и избыточным производством углеводородов на мировом уровне, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса The Wall Street Journal. Нефть североморской марки Brent в 2019 году будет в среднем стоить немногим более 69 долларов за баррель вместо ожидавшихся в ноябре около 77 долларов за баррель, прогнозируют 13 представителей инвестиционных банков, участвовавших в опросе, пишет interfax.ru. Для североамериканской WTI оценка снижена с примерно 70 до чуть более 63 долларов за баррель.

В начале октября 2018 года цены на Brent и WTI поднимались до самых высоких отметок за четыре года, но с тех пор рухнули более чем на треть. Новые договоренности ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки с октябрьского уровня не смогли остановить падение. «Следующий год для нефтяного рынка будет не менее сложным, чем уходящий, в том числе из-за того, что мировая экономика теряет темпы роста, что может ослабить спрос», — отмечает глава отдела исследований сырьевого рынка в Commerzbank AG Ойген Вайнберг. Вместе с тем он считает, что в 2019 году ОПЕК+ все же удастся восстановить равновесие спроса и предложения на нефтяном рынке.

Экономический подъем замедлится

Глобальный экономический подъем замедлится в 2019 году, поскольку растущий протекционизм ограничивает мировую торговлю, говорится в экономическом бюллетене Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщает interfax.kz. Эксперты ЕЦБ отмечают, что экономическая активность в мире становится все более неравномерной и сигналы ослабления импульса к росту проявляются все очевиднее. Рост глобальной торговли замедлился, и неопределенность в отношении будущих торговых отношений в мире растет, говорится в бюллетене. «Увеличение глобальной экономической активности, как ожидается, замедлится в 2019 году и останется устойчивым впоследствии. Глобальное инфляционное давление, вероятно, будет расти медленно в связи с сокращением объема неиспользуемых мощностей в экономике», — отмечают эксперты ЕЦБ.

Ослабление темпов подъема мировой экономики создаст проблемы для стран еврозоны, имеющих существенную долговую нагрузку, отмечают в ЕЦБ. «Для стран с высокой долговой нагрузкой очень важны меры для ее снижения, поскольку крупные долги делают государства очень уязвимыми в случае экономических спадов в будущем или новых витков нестабильности на финансовых рынках», — говорится в бюллетене.Отметим, что европейский Центробанк в декабре завершает программу количественного смягчения (QE), общий объем которой составил 2,6 трлн евро.

2019 год будет катастрофичным

2019 год будет очень трудным, просто катастрофичным, мир ждет кризис, сопоставимый с тем, что был вызван банкротством Lehman Brothers, или даже хуже. Так считает директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев. «И если тогда, в 2008 году, глобальный мир финансов спасли Барак Обама и ФРС США, то за Дональда Трампа в этом вопросе поручиться нельзя. Ему глобальный рынок не нравится, он вообще не любит глобалистов, и они платят ему той же монетой. Конечно, пока это кажется невозможным, но я не сильно удивлюсь, если результатом нового кризиса станет распад долларового мира на несколько валютных зон и реструктуризация американского долга. Возможно, появится единая валюта для США, Мексики и Канады. Возможно, именно на данный сценарий рассчитывает Владимир Путин. Поживем – увидим», — считает эксперт.

На американском рынке акций «пузырь», в 2020 году мир с высокой вероятностью ждет рецессия, отмечает Александр Разуваев. «А перед ней почти всегда следует падение котировок акций. Мы видим 1800-2000 пунктов по S&P. Нефть марки Brent может легко улететь на 30-35 долларов за баррель. Индекс МосБиржи в этом случае окажется у 1500 пунктов. Если Банк России не будет вмешиваться в торги, что очень вероятно, то на фоне опять подешевевшей нефти курс доллара достигнет минимум 80 руб., а евро с легкостью пробьет уровень 90 руб. В рамках данного сценария ЦБ РФ, вероятно, пойдет на повышение ключевой ставки, которая вполне может достигнуть уровня 10-15%. Всем нам 2019 год надо будет просто пережить, правильней сказать – перетерпеть. А у кого ещё останутся деньги купить подешевевшие активы, могут приобретать все – от недвижимости до акций», — заключил аналитик.

Экономические модели не предвещают рецессии

Обеспокоенность инвесторов относительно перспектив рецессии в развитых странах мира усиливается, однако многие экономические модели не указывают на вероятность такого развития событий. Экономисты UBS Securities изучили 120 экономических спадов в 40 государствах за последние 40 лет, чтобы понять, как ведут себя экономики до наступления рецессии, например, что происходит с потребительскими расходами, ценами на жилье, банковским кредитованием, импортом, производительностью и занятостью. «Мы пришли к выводу, что по ряду направлений поведение данных за последние четыре квартала в США, еврозоне и Японии совершенно не соответствует ни одной из рецессий, имевших место с 1980 года», — сообщается в отчете UBS.

Например, рост производительности труда и потребительских расходов, как правило, замедляются перед началом рецессии. В США оба показателя сейчас ускоряются. Так, расходы американцев с учетом инфляции выросли в октябре на 2,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Это выше среднего подъема на 2,4% за последние четыре года. Темпы повышения производительности труда во втором и третьем кварталах был одними из лучших в рамках последнего экономического цикла.

В Японии отмечается высокая занятость, а инвестиции в еврозоне увеличиваются, что также не свойственно предрецессионному периоду. В тех государствах, в которых есть признаки возможного спада, для этого есть конкретные причины. В частности, в Италии это противостояние правительства с Европейским союзом из-за бюджета, которое напугало инвесторов и повысило стоимость заимствований страны. Банк Англии предупредил, что беспорядочный отъезд бизнеса из Великобритании в случае выхода страны из Европейского союза без соглашения может привести к снижению ВВП в 2019 году.

ОЭСР: прогноз на 2019 год ухудшен

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста мировой экономики на следующий год из-за торговых конфликтов и ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира. Прогноз на 2019 год ухудшен до 3,5% с ожидавшихся в сентябре 3,7%, говорится в докладе организации, пишет finmarket.ru. По итогам прошлого года мировая экономика выросла на 3,6%. В 2020 году прогнозируется увеличение глобального ВВП на 3,5%, эта оценка дается впервые.

Во многих странах мира безработица находится на рекордно низком уровне, и начинает проявляться нехватка квалифицированных кадров. Вместе с тем рост объемов торговли и инвестиций замедляется из-за введения пошлин, говорится в докладе ОЭСР. Повышение процентных ставок в США и укрепление доллара приводят к оттоку капитала из развивающихся стран и к ослаблению их валют, тогда как налоговые и денежно-кредитные стимулы во многих странах ОЭСР продолжают сокращаться, отмечают эксперты.

Ухудшение прогноза роста мировой экономики на 2019 год вызван ожидаемыми проблемами развивающихся стран, таких как Турция, Аргентина и Бразилия, тогда как сохранение слабости в 2020 году является отражением ситуации в развитых экономиках, отмечается в отчете ОЭСР.

Прогноз для еврозоны на 2018 и 2019 годы был ухудшен на 0,1 процентного пункта (п.п.), до 1,9% в текущем и 1,8% в следующем году. Для Германии прогнозы были снижены до 1,6% в 2018 и 2019 годах, тогда как сентябрьский прогноз предусматривал рост на 1,9% и 1,8% соответственно. Оценка темпов роста экономики Франции на 2018 год не изменилась и составляет 1,6%, на 2019 год — ухудшена на 0,2 п.п., до 1,6%. Итальянская экономика, вероятно, вырастет на 1% и 0,9% соответственно, прогнозы ухудшены на 0,2 п.п. Вместе с тем ОЭСР не стала менять свои прогнозы относительно роста экономики США на последующие два года, оставив их на уровне 2,9% и 2,7% соответственно.

Экономика Великобритании вырастет на 1,3% в текущем году, как и ожидалось, а в следующем рост ускорится до 1,4%, хотя в сентябре ожидалось замедление роста до 1,2%. Ожидания роста ВВП Японии резко ухудшились, до 0,9% с 1,2% в этом году и до 1% с 1,2% в следующем. Оценка роста китайского ВВП в ближайшие два года снижена на 0,1 п.п., до 6,6% и 6,3%. Прогнозы для Индии ухудшены до 7,5% и 7,3%, для Бразилии — до 1,2% и 2,1%. Для российской экономики прогноз на 2019 год оставлен на уровне 1,5%. В 2020 году ожидается подъем на 1,8%.

Финансовая мощь США ослабнет

С 2019 года федеральный долг США и бремя его обслуживания достигнут исторически рекордных уровней. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства Moody’s. По подсчетам, доходы американского бюджета выросли менее чем на 1 процент, а расходы увеличились на 3 процента, пишет rbc.ru. Эксперты полагают, что при сохранении этого тренда вкупе с вливаниями денег на здравоохранение и соцобеспечение, дефицит бюджета США достигнет 8 процентов ВВП к 2028 году по сравнению с 4,8 процентами ВВП в текущем финансовом году. Уточняется, что с такими значениями экономика США сталкивалась лишь во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов (9,8 процента ВВП). Тогда Вашингтон практически «залил» экономику деньгами. В конечном счете, резюмирует Moody’s, это может привести к давлению на суверенный кредитный рейтинг страны.

Ранее аналитики инвестиционной компании Vanguard выпустили прогноз мировой экономики на 2019 год. «Увеличиваются опасения насчет неизбежности скорого спада. Наиболее вероятный сценарий — замедление глобального роста, во главе которого встанут США и Китай», — указали эксперты, отнеся к факторам риска растущую базовую ставку Федеральной резервной системы США, торговую войну между США и Китаем и налоговую реформу в США, из-за которой бюджет недополучает налоговые поступления.

Мир должен очнуться и начать реформы





Saxo Bank опубликовал свои 10 «Шокирующих предсказаний» на 2019 год. Они касаются в основном маловероятных, но недооценённых событий, из-за которых, финансовые рынки может накрыть весьма мощной «ударной волной», если пророчества сбудутся. Хотя рассматриваемые предсказания не представляют собой официальных рыночных прогнозов Saxo на 2019 год, они предупреждают, что многие инвесторы могут заблуждаться, оценивая вероятность наступления вышеупомянутых событий как пренебрежимо малую.

«Шокирующие предсказания» на 2019 год:

1. ЕС объявит о «долговом юбилее»

2. Apple «обеспечит финансирование» компании Tesla по 520 долларов США за акцию

3. Дональд Трамп скажет Пауэллу: «Вы уволены!»

4. Политика премьер-министра Корбина приведет к паритету в паре GBPUSD

5. Кризис корпоративного кредитования затянет Netflix в «водоворот», устроенный GE

6. Австралия запустит собственную программу освобождения от проблемных активов (TARP Down Under) после национализации большой четверки банков

7. В Германии начнется экономический спад

8. Солнечная вспышка класса Х вызовет хаос и приведет к убыткам на 2 трлн долларов США

9. Из-за распространения паники по поводу климатических изменений будет введен Всемирный транспортный налог (GTT)

10. МВФ и Всемирный банк объявят о намерении прекратить измерение ВВП и сосредоточиться на производительности

«Мир, едущий «на пустом баке», должен очнуться и начать реформы – не потому, что он этого хочет, а потому, что другого выхода просто нет. Предзнаменования этого заметны повсюду. Мы считаем, что в 2019 году мы все-таки заметим, что та дорога, по которой мы несемся, нагромождая всё больше новых долгов, скоро закончится, и наконец-то сделаем крутой поворот и начнем исправлять свои ошибки. Большой кредитный цикл в конце 2018 года уже начинает демонстрировать признаки напряжения, что в следующем году может привести к взрыву на развитых рынках, а центральным банкам придется снова начинать всё с нуля. В конце концов, предпринимаемые ими с 2008 года попытки печатать всё больше денег лишь углубили долговую яму, а теперь этот процесс совершенно выходит из-под из контроля. Если некоторые из наших шокирующих предсказаний сбудутся, мы, возможно, наконец-то увидим здоровый сдвиг по направлению к обществу, которое использует гораздо меньше заемных средств, реже стремится к краткосрочным выгодам и кратковременному росту. Мы также увидим смещение акцента на производительность и новый разворот к экономической глобализации с более честными правилами игры. Если же говорить о минусах, то мы можем столкнуться с существенным снижением степени независимости центральных банков, с кредитным кризисом, а также с большими убытками в области тех активов, где у каждого слишком длинная позиция – в недвижимости», — прокомментировал «предсказания» главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен.

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