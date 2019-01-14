Мир стоит на пороге глобального экономического кризиса — NEWS.ru

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Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Начавшиеся торговые войны между США и Китаем, а также старые проблемы и конфликты грозят миру новым глобальным кризисом. Экономисты не берутся прогнозировать, будет ли упадок лёгким и циклическим или затяжным трансформационным.

О скором приближении новых макроэкономических потрясений эксперты активно заговорили ещё в 2018 году, однако сроки определялись весьма расплывчато: 2019−2021 годы. Многое в этом вопросе зависит от действий ключевых игроков. Так, если напряжённость между США и Китаем будет снижаться, то кризис начнётся позже. Однако избежать его совсем не удастся.

Циклическими были кризисы 1998 и 2008 годов: экономический спад на протяжении примерно двух кварталов сопровождался отскоком. Трансформационным был кризис, начавшийся в 1986 году в СССР и завершившийся только к началу 2000-х. Мировая экономика пережила подобные кризисы в 1929—1939 годах (Великая депрессия), в 1970-х (стагнация в Европе и США) и в 2008-м (данный процесс не завершился до сих пор).

По мнению ряда экспертов, начавшийся катаклизм должен завершиться перестройкой существующей экономической модели. В связи с этим многие критиковали экс-президента США Барака Обаму и экс-главу ФРС Бена Бернанке за то, что, пытаясь спасти банкротов, они законсервировали кризис. Мощные государственные вливания помогли сохранить статус-кво, а вместе с ним и все накопленные проблемы.

По словам советника по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергея Хестанова, существует одинаковое количество аргументов как в сторону циклического, так и в сторону трансформационного характера грядущего упадка. В худшем случае — если США и Китай не смогут договориться — мир может войти в кризис масштабов Великой депрессии, пишет «Профиль».

Ранее News.ru писал, что наступивший 2019 год сулит России замедление экономического роста, ускорение инфляции и снижение доходов, полагают экономисты. Кроме того, ожидается новый виток подорожания бензина, а также возможный рост безработицы из-за увеличения пенсионного возраста и сокращений.

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