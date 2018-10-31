Мир созрел для биржевого краха. Четыре причины ждать обвала фондового рынка

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Биржевые «медведи» ждут своего часа

Мировая экономика восстановилась после финансового кризиса десятилетней давности, но 2018 год поубавил оптимизма у банкиров и экономистов: они все больше нервничают и все меньше верят в устойчивость этого восстановления. Первой понятной и яркой иллюстрацией их беспокойства может стать обвал рынка акций — самого чувствительного барометра мировой экономики.

Вопрос только один — как скоро он случится.

Текущий бум на фондовом рынке — самый продолжительный в истории, он длится уже девять лет.

Первую серьезную попытку положить ему конец инвесторы предприняли в феврале, вторую — сейчас. С начала месяца ключевой американский индекс S&P 500 потерял почти 10%, и октябрь в целом рискует станет худшим месяцем с 2009 года, когда в мире бушевал финансовый кризис.

Сейчас же вроде всё в порядке, мировая экономика растет, финансовая система устойчива. Однако инвесторы заметно нервничают: на горизонте сгущаются тучи, и проблемы не за горами, уверены они. Русская служба Би-би-си разобралась в причинах их страхов и выделила четыре основных.

1. Деньги дорожают

Мир оправился от последней депрессии десятилетней давности, занятость и экономика растут, а с ними — доходы людей и цены. Чтобы это не обернулось высокой инфляцией и не стало угрозой финансовой стабильности, центробанки ведущих стран повышают ставки.

В результате дорожают кредиты, компании больше тратят на обслуживание долга, рентабельность снижается, а с ней — и прибыль. В итоге компании возвращают меньше денег акционерам через выкуп акций и дивиденды. Перспективы роста их бизнеса тускнеют, желающих купить долю в нем в виде акций становится заметно меньше, а продать — все больше.

К тому же, когда заемные деньги дешевы, инвесторы охотнее рискуют ими на рынке акций, где можно прилично заработать: при близких к нулевым кредитных ставках за девять посткризисных лет ключевой американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 325%.

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Однако период дешевых денег подошел к концу, и у инвесторов возникают сомнения в том, что темпы роста бизнеса компаний — от лидеров новой экономики вроде Apple и Amazon до традиционных гигантов вроде Visa и Coca-Cola, — будут прежними, а не замедлятся.

А поскольку ставки растут, у инвесторов вновь появляется достойная доходная альтернатива рискованным вложениям в акции — гособлигации США, приносящие уже больше 3% годовых при нулевом риске.

2. Мир не готов к новому кризису

Банкиры и экономисты не верят, что восстановление стабильно, и опасаются, что новый кризис не за горами.

«Отчасти мне это немного напоминает 2006 год. Кажется, что все прекрасно, — сказал Би-би-си глава британского банка Barclays Джес Стейли. — Даже с учетом проблем, вроде «брексита» или политической ситуации в США, экономика растет, безработица на рекордно низком уровне».

«Но я уверен, что пора начинать волноваться», — сказал Стейли, наблюдавший за прошлым кризисом из первого ряда партера: в дни краха американского инвестбанка Lehman Brothers он работал топ-менеджером его основного конкурента — J.P. Morgan.

Мировая экономика циклична — периоды роста сменяются кризисами и депрессиями. Экономисты пока не могут однозначно ответить на вопрос, что делать политикам, чтобы нации богатели непрерывно.

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После каждого кризиса мир делает выводы, что пошло не так, и пытается устранить проблему. Но каждый раз все повторяется с новой силой.

Частично потому, что структурные изменения оказываются половинчатыми ввиду социальной и политической инерции — верхи не могут, а низы не хотят. Частично оттого, что прогресс привносит новые неизвестные.

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Не всем по душе жесткая экономия ради сокращения госдолга

Так случилось и на этот раз. В ответ на масштабный кризис 2008-2009 годов, вызванный творческим подходом банков к кредитным рискам, власти крупнейших экономик ответили не менее творчески. Они накачали экономику дешевыми деньгами и спасли банковскую систему за счет налогоплательщиков, одновременно усилив требования к капиталу и надзор.

Это обернулось гигантским скачком госдолга и беспередентным сокращением ставок кредитов до нулевых и даже отрицательных.

После такой стимуляции мировая экономика пришла в себя и постепенно вернулась к росту. Теперь пришло время стимулы сворачивать, однако структурные перекосы в очередной раз оказались устранены лишь частично, а к ним добавились новые проблемы: от доминирования интернет-гигантов до торговых войн и расцвета популизма.

К тому же, рекордные долги и предельно низкие ставки лишили власти инструментов борьбы с новым кризисом, случись он сегодня. А причины ожидать его есть.

3. Рост мировой экономики под угрозой

За последние несколько месяцев мир преподнес столько неприятных сюрпризов, что Международный валютный фонд впервые за два года ухудшил прогнозы — еще в апреле он ожидал роста мировой экономики на 3,9% в текущем и следующем годах, а в октябре решил, что больше 3,7% в год не получится.

С учетом того, что в прошлом году размер мировой экономики превысил 80 трлн долларов, пересмотр на 0,2% означает, что мир недосчитается примерно 160 млрд долларов в год — это больше годового ВВП Украины или Казахстана.

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Поход Трампа на Китай — одна из главных угроз мировой экономике

Основные угрозы — политические. Поскольку одной из причин кризиса были гигантские государственные долги, особенно в еврозоне, все последующее десятилетие для устранения этого перекоса правительства резали расходы, что приводило к росту безработицы, стагнации доходов населения и расширению пропасти между богатыми и бедными.

Недовольство вылилось в подъем политического и экономического национализма, яркими проявлениями которого стали решение Великобритании выйти из ЕС и избрание Дональда Трампа президентом США.

Трамп затеял торговые войны на всех фронтах, избрав основной мишенью Китай, и принялся за слом всей системы международной кооперации — от Всемирной торговой организации и НАТО до соглашения о борьбе с изменением климата и ядерной сделки с Ираном.

Тем временем в Старом Свете к «брекситу» добавились проблемы еврозоны: от победы популистов в Италии до подъема правых и заката эры Ангелы Меркель в Германии.

Изоляционизм не только подрывает мировой экономический рост, но и сокращает вероятность скоординированного ответа на следующий кризис, как это было в прошлый раз, когда ведущие экономики договорились о совместных действиях.

«Торговля отражает то, что происходит в политике, а с ней ситуация неустойчива в целом ряде стран, что порождает новые угрозы», — написал в октябре старший экономист МВФ Морис Обстфельд.

«К тому же, во многих ключевых экономиках рост обеспечен действиями властей, поддержание которых в долгосрочной перспективе представляется невозможным, — пишет он и призывает политиков одуматься и провести структурные реформы, пока есть деньги:

«Несмотря на сужение политического пространства в некоторых странах, затрудняющее принятие взвешенных решений, сейчас как никогда подходящее время для позитивных действий».

4. Сезон отчетности

Ставки, перекосы и экономика — важный фон для бизнеса, но нет лучшего повода продать или купить долю в нем, чем результаты и прогнозы самих компаний. Те, кто привлекал капитал на рынке, продавая акции, обязаны отчитываться перед акционерами раз в квартал — и сейчас как раз то время.

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Смогут ли фавориты рынка вроде Apple убедить инвесторов в устойчивости роста?

Поскольку нервы рынка на пределе, любой промах или пессимистичный прогноз крупной компании может вызывать распродажу. А поводов для этого достаточно.

Во-первых, растущие ставки, о которых говорилось выше, постепенно начинают сказываться на прибыльности.

Во-вторых, торговые войны угрожают ростом издержек из-за пошлин и слома трансграничных технологических цепей, прежде всего китайско-американских.

В-третьих, эффект от налоговой реформы Трампа постепенно сходит на нет, и в результате отчетность компаний уже не показывает того роста доходов, который был в первые месяцы благодаря льготам.

В-четвертых, лидерами роста на рынке акций в последние годы были технологические гиганты вроде Facebook, Apple, Google и Amazon. Вера в их способность прежними темпами наращивать выручку и прибыль постепенно тает, и инвесторы ждут подходящего момента зафиксировать прибыль и отойти в сторону, чтобы переждать грядущий период неопределенности в тихой гавани наличности, золота и американских гособлигаций.

И в-пятых, уверенный рост американской экономики и ставок в условиях вялого восстановления в мире и нестабильности развивающихся рынков приводит к тому, что спрос на американские активы растет — а с ним и курс доллара. В результате зарубежные доходы американских компаний падают при переводе в доллары, а их продукция дорожает в других валютах и теряет конкурентоспособность.

Нынешняя попытка биржевых «медведей» развернуть «бычий» рынок — далеко не первая, но на этот раз они почувствовали запах крови. В понедельник S&P 500 ненадолго опустился до значения, которое на 20% ниже пика этого девятилетнего ралли. Если бы он остался на нем, а не отыграл часть потерь к закрытию биржевой сессии, то с технической точки зрения это считалось бы сменой тренда и концом эпохи «быков».

Те, кто управляет деньгами инвесторов на рынке, надеются, что и на этот раз пронесет.

«Если подняться над схваткой и посмотреть на картину в целом, то мы увидим, что да, экономический рост немного замедлился по сравнению с пиковыми значениями, но он по-прежнему уверенный, процентные ставки растут, но пока не достигли уровня, сдерживающего подъем экономики, инфляция ускоряется, но остается под контролем», — говорит Моник Вонг из инвесткомпании Coutts.

«Так что я думаю, что это коррекция в рамках «бычьего» рынка. В подобных коррекциях нет ничего необычного, и к тому же они полезны».

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