Мир. Россия. Крым. Добро пожаловать в новую мировую реальность

Ялтинский форум занял почетное место в четверке крупнейших экономических форумов, проводимых в России, – наряду с Петербургским, Восточным и Сочинским. Ежегодно в его работе участвуют государственные чиновники РФ самого высокого уровня, международные эксперты, бизнесмены, представители крупнейших деловых организаций.

Организаторы форума – правительство Республики Крым, фонд «Ялтинский международный экономический форум» при поддержке администрации Президента Российской Федерации.

ЯМЭФ – главная площадка для демонстрации инвестиционного потенциала Крыма. И возможность для заинтересованных представителей делового сообщества напрямую пообщаться с властями России, Крыма и других регионов, а также с бизнес-лидерами страны. Естественно, на форуме затрагиваются и вопросы развития Крымского региона: от местной инфраструктуры и традиционных отраслей до противодействия санкциям. Вместе с тем в Ялте обсуждаются глобальные экономические задачи, лучшие мировые бизнес-практики, новые подходы к инструментам социально-экономического развития.

Нынешний форум – пятый, юбилейный. Главная его тема – «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность». В Ялте ожидают около 3 тысяч гостей из 100 стран и 60 регионов России.

В этом году обсуждаться будут, в частности, такие темы, как общество и медиа, инновации, международные отношения, защита бизнеса и формирование делового климата, стратегические направления и национальные проекты России, а также цифровая экономика. Эти же глобальные тренды вобрал в себя и интерактивный «Ялтинский куб мировых вызовов», который станет ориентиром для выстраивания мировой политики, показателем глобальных мировых трендов.

– Мы расширили международную повестку форума, будет в два раза больше международных мероприятий, – заявил председатель Оргкомитета V ЯМЭФ Андрей Назаров. Так, на полях форума состоится гранд-секция «Россия – Африка: эволюция отношений». 30 африканских государств уже подтвердили свое участие. Подобные диалоги пройдут и с делегациями из Евросоюза, Китая, стран арабского мира, Латинской Америки.

ПРОГРАММА ФОРУМА

Открыты миру

В архитектуру V ЯМЭФ вошло более 60 деловых мероприятий. Цель – спроектировать завтрашние тренды ведущих отраслей экономики

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Основные темы:

– Динамика продовольственной безопасности;

– Международное сотрудничество и экспорт;

– Общественный контроль и средства массовой информации;

– Развитие российской юрисдикции;

– Драйверы роста малого и среднего бизнеса;

– Формирование кластеров для развития малого и среднего бизнеса;

– Продвижение России в рейтинге Doing Business;

– Всемирный конгресс женщин бизнеса;

– Наука без границ;

– Точки роста регионального развития Республики Крым.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Она традиционно позволяет участникам Ялтинского форума оценить красоты полуострова – от Бахчисарая до Ай-Петри, а также посетить концерты на любой вкус – от выступления Крымской филармонии до популярных музыкальных групп. Традиционно для гостей форума проходит несколько открытых приемов, в том числе – от главы республики. Новинка этого сезона – в рамках юбилейного Ялтинского международного форума будет вручаться всероссийская телевизионная премия «ТЭФИ-КАПИТАЛ» для деловых СМИ, работающих в сфере экономики.

Изюминкой программы станут гастрономический фестиваль. А еще на площадке ЯМЭФ будет разбит национальный башкирский шатер, в котором гостей познакомят с обычаями и культурными особенностями региона.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

В рамках Ялтинского международного экономического форума 20 апреля 2019 года состоится парусная регата «КРЫМСКАЯ ВЕСНА». Она включена в программу мероприятий 1-го этапа Международного водно-парусного фестиваля «КУБОК ЧЕРНОГО МОРЯ–2019».

МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА

Для тех, кому от 18 до 35 лет, организованы специальные деловые молодежные встречи. Секции – цифровая экономика, молодежное предпринимательство, дипломатия. Деловая игра по привлечению инвестиций в регионы. Экскурсии по успешным бизнес-проектам. И многое другое…

СПРАВКА

Генеральный партнер ЯМЭФ-2019

Третий год подряд ИД «Комсомольская правда» выступает информационным партнером главных деловых форумов

В 2019 году Оргкомитет сначала Российского инвестиционного, а теперь и Ялтинского международного экономического форума присвоили «Комсомольской правде» статус Генерального информационного партнера.

– На форуме будут подниматься важнейшие для развития Крыма вопросы, и наша задача рассказывать о них нашей глобальной аудитории в максимально понятной, доступной, наглядной форме, – рассказал заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Роман Карманов. – На форуме в Ялте мы, как и на всех других крупнейших форумах страны, снова разместим Открытую радиостудию «Комсомольской правды».

Открытая студия «КП»

Благодаря федеральному охвату и эффективной работе журналистов «КП» вся страна узнает о событиях важнейших мероприятий ЯМЭФ в реальном времени.

Гостями Открытой радиостудии «КП» станут члены правительства, губернаторы, мэры, топ-менеджеры банков и корпораций. Аудио- и видеозапись их интервью размещаем на сайте kp.ru, а комментарии звучат на Радио «КП».

Новости, заявления спикеров, репортажи с деловых сессий, видеосюжеты публикуем в kp.ru в разделе «Ялтинский форум» в онлайн-режиме.

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