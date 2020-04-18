Мир нуждается в усилении координации макроэкономической политики в условиях борьбы с пандемией СОVID-19

Мир нуждается в усилении координации макроэкономической политики в условиях борьбы с пандемией СОVID-19

Эпидемия новой коронавирусной пневмонии СОVID-19 оказала влияние почти на все страны мира, мировая экономика в настоящий момент находится под огромным давлением. То, как странам во время ведения совместной борьбы с эпидемией координировать свои решения в сфере макроэкономики для преодоления негативных факторов, минимизации воздействия нового коронавируса на мировую экономику и предотвращения вторичных бедствий, вызванных нисходящей тенденцией экономического роста, стало важным вопросом, имеющим как краткосрочный, так и долгосрочный характер.

В определенном смысле пандемия СОVID-19 может рассматриваться в качестве чрезвычайной ситуации в экономической сфере. Институт международных финансов трижды за один месяц понижал свой прогноз по росту мировой экономики в 2020 году, Международный валютный фонд (МВФ) отмечает, что в 2020 году рост мировой экономики станет резко отрицательным, и предвидит худший экономический спад со времен Великой депрессии 30-х гг. прошлого века, Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) прогнозирует, что прямые глобальные иностранные инвестиции могут достичь самой низкой отметки после международного финансового кризиса 2008 года. Все эти прогнозы говорят о том, что эпидемия неизбежно окажет серьезное влияние на мировую экономику. Страны во всем мире должны объединить усилия, чтобы предотвратить переход вспышки эпидемии из «черного лебедя» к «серому носорогу», угрожающему развитию мировой экономики.

«Огромная катастрофа сплотит незнакомцев братской дружбой», — сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева в своей недавней речи о мировой экономической ситуации, сославшись на известное высказывание французского писателя Виктора Гюго. Так глава МВФ воодушевила страны мира объединиться и мужественно справляться с влиянием пандемии на мировую экономику.

«Вспышка заболевания нарушила производство и спрос по всему миру. Государствам необходимо оптимизировать и координировать свои решения в сфере макроэкономики для преодоления негативных факторов и предотвращения спада экономики», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин на чрезвычайном саммите лидеров G20 по COVID-19, выдвинув предложения по улучшению международной координации в вопросах макроэкономических решений. Как подчеркнул лидер Китая, странам G20 следует проводить убедительную и эффективную фискальную и кредитно-денежную политику, лучше координировать финансовое регулирование, вместе поддерживать стабильность производственных цепочек и цепочек поставок в мировом масштабе. Кроме того, страны должны защитить женщин, детей, пожилых, лиц с ограниченными возможностями здоровья и другие уязвимые группы населения, и обеспечить основные нужды людей. Китайские инициативы издали мощный сигнал для стабилизации мировой экономики и вселили уверенность в ее развитие.

Лидеры G20 дали ряд обещаний в таких областях, как поддержание глобальной экономической и финансовой стабильности, укрепление уверенности в рынке, обеспечение занятости и средств к существованию народов, уменьшение воздействия эпидемии на глобальную торговую цепочку и цепочку поставок, продемонстрировав свою решимость ослабить влияние эпидемии и защитить стабильность мировой экономики путем более сильных и более сплоченных коллективных действий. Согласованная макроэкономическая политика различных стран не только поможет сдержать воздействие эпидемии на экономику, но также сможет улучшить способность глобальной экономики справляться с потрясениями и колебаниями. В последние несколько дней Китай укрепляет связь с другими странами на двустороннем и многостороннем уровнях, активно содействует реализации консенсуса, достигнутого лидерами G20 на экстренном саммите по коронавирусу, а также способствует проявлению роли G20 и международного сообщества в глобальном экономическом управлении и реагировании на кризисы. Поступки Китая завоевали положительные отклики со стороны разных стран.

Члены международного сообщества должны развивать дух сотрудничества с высоким чувством ответственности, делать все возможное и использовать все существующие политические инструменты для уменьшения вызванного пандемией экономического и социального ущерба, восстановления глобального роста, поддержания стабильности рынка и повышения экономической устойчивости.

Китай увеличивает поставки на международный рынок такой продукции, как лекарственное сырье, товары повседневного спроса и противоэпидемические изделия. Кроме того, КНР продолжит придерживаться фискальной политики на опережение и осмотрительной кредитно-денежной политики, будет в дальнейшем проводить политику реформ и открытости, расширять доступ к рынку, улучшать деловую среду и увеличивать импорт товаров и инвестиции.

Из-за распространения эпидемии в мировом масштабе и усложнения ситуации в мировой экономике развитие китайской экономики сталкивается с большими трудностями. Тем не менее крупный объем и большая устойчивость экономики КНР наполняют Китай уверенностью в минимизации вызванных эпидемией потерь с помощью достаточных политических инструментов и выполнении поставленной на текущий год цели экономического и социального развития. Благодаря важному прогрессу, достигнутому в возобновлении работы и производства в Китае, непрерывно укрепляется доверие международного сообщества к экономическому развитию КНР. Мировое сообщество считает, что опыт Китая по возобновлению работы и производства стал примером для других стран, а восстановление китайской экономики озарило мир надеждой. Посылая позитивный сигнал экономического подъема и проводя активное взаимодействие с государствами всего мира, Китай вносит положительную энергию в поддержание стабильности мировой экономики.

Сегодня устойчивость мировой экономики и глобальное экономическое управление сталкиваются с серьезными испытаниями. Чем критичнее момент, тем страны сильнее нуждаются в точном направлении, солидарности и сотрудничестве. Только поддерживая многосторонность, усиливая координацию макроэкономической политики, совместно защищая мировую экономику открытого типа и накапливая силу для совместного развития, страны мира помогут мировой экономике выдержать все испытания и встретить светлое будущее.

Рубрика «Хэинь»

фото: The Economic Times

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