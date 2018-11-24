Мир на пороге кризиса: финансисты сделали пугающее предупреждение

Международное энергетическое агентство предупредило, что уже в начале следующего десятилетия миру может угрожать серьезный нефтяной кризис.

По оценке МЭА, нефтедобыча может значительно сократиться, если нефтяная промышленность не увеличит свои инвестиции в добычу из новых источников, а США не будут производить значительно больше нефти путем фрекинга, передает InoPressa материал Frankfurter Rundschau.

«Без новых инвестиций мировая нефтедобыча сократится к 2025 году вдвое, при этом суточная добыча, составляющая на настоящий момент около 92 млн баррелей, каждый год будет в среднем падать на 6 млн баррелей», — сказано в статье.

По мнению автора, инвестиций в поиск новых месторождений может не хватить. «Эксперты из германского подразделения «Ассоциации по исследованию пика нефти и газа» (ASPO) указывают на то, что в начале 2000-х отрасль заметно увеличила свои инвестиции, однако это не привело к открытию новых крупных месторождений», — сказано в статье.

«На самом деле объем нефтедобычи из новых месторождений в последние годы последовательно сокращался. (…) Сокращение добычи компенсировалось так называемой неконвенциональной нефтью, добываемой с помощью фрекинга, из битуминозных песков и на глубоководном шельфе. Вопрос заключается в том, как долго это еще будет функционировать», — отмечает автор.

По мнению эксперта ASPO Йорна Шварца, сокращение традиционной нефтедобычи настолько значительно, что его нельзя компенсировать нефтью, добываемой с помощью фрекинга. В немецком Объединении предприятий нефтеперерабатывающей промышленности, в свою очередь, уверены, что «нефти более чем достаточно, конца нефтяной эпохи не предвидится».

Как сообщал OBOZREVATEL, цена нефти Brent в пятницу, 23 ноября, усилила падение до более чем 4% и опустилась ниже $60 за баррель впервые с октября 2017 года.





Источник