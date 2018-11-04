Мир на пороге экономической трагедии: в последний раз такое было 90 лет назад

Эксперты из США назвали дату начала глобального финансового кризиса

В октябре совокупные потери на рынках акций США, Азии и Европы вследствие масштабных распродаж превысили пять триллионов евро.

Это крупнейший обвал со времен краха банка Lehman Brothers в 2008 году.

Американский индекс S&P 500 завершил октябрь падением на 8% — худший результат за последние десять лет. Высокотехнологичный Nasdaq снизился на 9,2%, также установив антирекорд с ноября 2008 года. А фондовый индекс MSCI World, куда входят ценные бумаги, торгующиеся в 23 странах мира, с начала года упал на 15%.

Обрушение фондовых рынков экономисты ставят на первое место в списке возможных триггеров нового кризиса. А крупные банки предупреждают: рынок вступил в фазу высокой волатильности, мировая экономика может покатиться в пропасть уже в 2020 году.

Рынок встряхнули новости о возможном выходе Италии из ЕС, а также убийство журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Турции. Это «дало отмашку» для распродаж на фондовых площадках США.

Однако, главная причина — опасения инвесторов в связи с ростом процентных ставок в США и обострением торговых отношений между Вашингтоном и Пекином. Ужесточение политики Федерального резерва привело к повышению ипотечных ставок. Как следствие — снижение объемов покупки недвижимости.

Ставки продолжат увеличиваться, этому способствует инфляция. Особенно сильно в этих условиях пострадает мировой рынок продуктов питания.

«Ограничения в итоге выльются в повышение цен для потребителей и затруднят доступ на рынки для производителей в развивающихся странах, что окажет дополнительное давление на продовольственную безопасность», — прогнозируют эксперты Международного исследовательского института по разработке продовольственной политики.

Экономист из США Джеймс Ричардс указывает, что нынешний стремительный подъем экономики США и европейских стран может обернуться грандиозным биржевым крахом, подобным тому, что произошел в 1929 году. И тогда длительная рецессия во всем мире неизбежна.

Но по расчетам другого крупного американского инвестбанка — JP Morgan Chase, настоящий обвал на американском фондовом рынке еще впереди. Рынок упадет из-за обилия индексных, биржевых и других пассивно управляемых фондов.

По расчетам специалистов инвестбанка, если распродажа продолжится и цены на акции в четвертом квартале упадут еще на 10%, экономика ко второму кварталу 2019-го потеряет порядка 0,75% ВВП.

По оценкам JP Morgan Chase, глобальный кризис вероятен в 2020 году — ему будет предшествовать череда новых падений американских индексов. Аналитики банка указывают, что во время глобального кризиса 2007-2008 годов фондовый индекс S&P 500 рухнул на 54% от пиковых значений.

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