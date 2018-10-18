Минюст зарегистрировал Юрия Крутько главой аграрной партии Украины

Фото: Юрий Крутько, председатель Аграрной партии Украины (пресс-служба)

Сообщение об этом появилось сегодня, 18 октября на сайте Министерства юстиции

В четверг, 18 октября 2018 на официальном сайте Министерства юстиции Украины в Едином реестре общественных формирований произошли изменения — официально зарегистрировано председателя Аграрной партии Украины (АПУ) Юрия Крутько. Об этом сообщила пресс-служба партии.

12 сентября 2018 на внеочередном съезде партии были досрочно прекращены полномочия Виталия Скоцика как председателя партии. Новым председателем партии избран Крутько Юрия Николаевича. Несмотря на избрание нового председателя партии, согласно п. 2 ст. 30 п. 6 ст. 32, п. 1 ст. 33 устава партии переизбраны заместители председателя партии, которыми стали Иван Чайковский (председатель Тернопольской областной организации АПУ), Сергей Гайдай (председатель Черниговской областной организации АПУ), Олег Корбан (председатель Киевской областной организации АПУ), Алим Мищук. Также был избран новый состав политического совета и центральной контрольно-ревизионной комиссии партии.

Член Контрольно-ревизионной комиссии Аграрной партии, кандидат юридических наук Александр Кулик сообщил, что досрочное прекращение полномочий Виталия Скоцика как председателя партии состоялось в связи с грубым нарушением им устава партии.

Крутько в свою очередь комментируя решение внеочередного съезда отметил, что своей главной задачей во главе партии в этот период видит работу по подготовке партийного праймериз по избрания следующего председателя партии. Свое назначение считает проявлением доверия однопартийцев к нему.

«Аграрная партия Украины достойно прошла этап испытаний и внутреннего очищения, продемонстрировав высокий уровень партийной дисциплины и патриотизма. Мы проведем необходимые организационные мероприятия и примем активное участие в президентской и парламентской избирательных кампаниях. Наша цель — собственная фракция в Верховной Раде Украины и мы выполним поставленные задачи «, — отметил Крутько.

По словам председателя партии 19 октября 2018 состоится очередной съезд на котором будут присутствовать делегаты и более 7 тыс. Членов партии из всех регионов Украины и рассмотрены вопросы изменений в состав политсовета и принципы участия Аграрной партии в президентских, парламентских избирательных кампаниях.

Справка

Крутько Юрий Николаевич, 53 года, возглавляет общественную союз «Аграрная самооборона Украины», фермер, руководитель агрофирмы «Славутич». Имеет двух дочерей и внука.

Скриншот с сайта Министерства юстиций (minjust.gov.ua)

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