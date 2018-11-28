Минюст и офис обмудсвумен работают над возвращением моряков домой, — Гройсман — Деловая столица

Украинские военнопленные моряки должны вернутся в Украину как можно быстрее

Захваченные украинские суда в порту Керчи. Фото: EPA/UPG

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства, передает «ДС».

«Я подчеркиваю, самое ценное, что у нас есть — это жизнь и здоровье наших моряков, поэтому нам крайне важно, чтобы они вернулись на родную землю, и поэтому сейчас все государственные институты — Минюст, офис омбудсмена работают над тем, чтобы мобилизовать все мир, и чтобы наши военные вернулись домой», — отметил он.

Также премьер подчеркнул, что введение военного положения состоялось в ответ на агрессивные действия российских Вооруженных сил против украинских моряков.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада в ответ на вооруженную агрессию России в Азовском море поддержала президентский законопроект о введении военного положения в 10 областях на 30 суток.

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