Минцифры планирует реализовать на местных выборах экспериментальные проекты электронного голосования — Новости политики

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Экспериментальное «е-голосование» планируется провести на отдельных избирательных участках.

Местные выборы в Украине запланированы на осень / фото УНИАН

Министерство цифровой трансформации планирует реализовать экспериментальные проекты «е-голосований» на отдельных избирательных участках во время местных выборов, которые запланированы на осень этого года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«У нас — амбициозные планы, но процедуры довольно сложные. Поэтому сразу предупреждаем, что полноценного «е-голосования» на местных выборах еще не будет. Но у нас большие планы касательно экспериментальных проектов на отдельных избирательных участках», — говорится в сообщении.

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Народные депутаты комитетов по цифровой трансформации и по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Центральная избирательная комиссия и Министерство цифровой трансформации вместе разрабатывают будущий законопроект об электронном голосовании.

Согласно сообщению, уже сейчас у Минцифры есть исследование международных партнеров, которое подтверждает целесообразность внедрения электронных избирательных технологий; рабочую группу, работающую над будущим законопроектом; первую концепцию законопроекта от депутатов комитета Верховной Рады по цифровой трансформации; концепцию пилотного «е-голосования» на зарубежных избирательных участках и общее видение цифровизации выборов всеми государственными институтами, ответственными за выборы.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Министерство цифровой трансформации Украины подключило портал «Дія» к государственным реестрам бизнеса, недвижимости, транспортных средств и земли, информацию из которых теперь можно получить в электронном кабинете гражданина.

Также Минцифры создало рабочую группу, которая будет заниматься разработкой нормативно-правовых актов касательно внедрения виртуальных активов в Украине, сообщила пресс-служба ведомства.

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