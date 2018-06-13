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Минспорта Украины призвало международных коллег бойкотировать ЧМ-2018

Политика 13 Июн 2018
Минспорта Украины призвало международных коллег бойкотировать ЧМ-2018
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Министрам, ответственным за спорт в 35 странах мира, чьи сборные будут участвовать в Чемпионате мира по футболу в России, направили письмо с призывом бойкотировать мундиаль

Об этом министр спорта Украины Игорь Жданов сообщил на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«Учитывая многочисленные грубые нарушения Россией Устава ООН и международного права мы должны адекватно и активно реагировать на российскую политику агрессии, оккупации, вмешательства во внутренние дела суверенных государств и широкомасштабные нарушения прав человека в России и на оккупированных Россией украинских территориях Крыма и Донбасса», — отметил он.

Кроме того, он добавил, что российская пропаганда использует Чемпионат мира по футболу для продвижения идеи вернуться к «бизнесу как обычно».

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