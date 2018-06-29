Минск придал второе дыхание «Восточному партнерству»

Десятый раунд неформальных министерских диалогов стран — участниц инициативы ЕС “Восточное партнерство” прошел в Минске. Рядовое, на первый взгляд, мероприятие вышло по своему значению далеко за рамки регионального сотрудничества и взаимоотношений нашей страны с ЕС.



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Сперва небольшое отступление. Конфликты между крупными торговыми державами достигли колоссальных масштабов, констатирует бразильский дипломат Роберту Азеведу, с 2013 года возглавляющий Всемирную торговую организацию (ВТО) и регулирующий торговые отношения между 164 ее членами. Ситуация недопустима, заявил он в недавнем интервью немецкой газете Handelsblatt:

— Поэтому мы должны следить за тем, чтобы атмосфера для будущих разговоров не была нарушена, а оставалась бы продуктивной. Если политические лидеры не сохранят конструктивный дух, то мировая экономика и наши граждане от этого сильно пострадают. Если ситуация в мировой торговле будет и дальше обостряться, то нам грозит всемирная рецессия. И мы уже видим признаки того, что процесс спада начался.

А теперь вернемся к минскому раунду “Восточного партнерства”, на котором прозвучал доклад нашего министра иностранных дел Владимира Макея. И речь

не только о взаимоотношениях Беларуси и Евросоюза. Важно понимать другое: сотрудничество между странами — это трос, с помощью которого можно вытянуть национальные экономики на новый уровень развития:

— В целом торгово-экономическое сотрудничество с ЕС улучшилось, и в минувшем году взаимный товарооборот возрос на 20 процентов, причем это касается и импорта, и экспорта. Значительно улучшилось сотрудничество с финансовыми институтами Европейского союза: к примеру, с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком.

Более того, сегодня наша страна и ЕС активно работают над документом, который именуется Приоритетами партнерства между Беларусью и Евросоюзом и может быть подписан Минском и Брюсселем уже в нынешнем году. И тогда он станет своего рода “дорожной картой” взаимодействия на период до 2020 года, уверен Владимир Макей:

— Для нас подписание Приоритетов партнерства является очень важной задачей, поскольку это создаст основу конкретного взаимодействия между Беларусью и ЕС во всех областях, создаст также основу для доступа к более тесному взаимодействию между финансовыми институтами Беларуси и Европейского союза. Мы рассматриваем участие в “Восточном партнерстве” как неотъемлемую часть нашего общего сотрудничества с ЕС во всех сферах и областях. Для нас важна эта инициатива, поскольку она предоставляет больше возможностей для сближения.

И отнюдь не только для сближения, но и для региональной стабильности в целом. Наша страна выступает за прямой диалог между ЕС и Евразийским экономическим союзом с перспективой формирования стабильного и процветающего общего экономического пространства между Тихим и Атлантическим океанами. На фоне прогнозируемой экономистами мировой рецессии подобное дорогого стоит. Иными словами, “ВП” должно развиваться в созидательном ключе, на что прямо указал руководитель нашего МИД:

— Оно не должно быть направлено против интересов третьих стран. Беларусь заинтересована в использовании конструктивного потенциала “Восточного партнерства” для преодоления разделительных линий и восстановления доверия. Позиция Беларуси остается неизменной: для достижения успеха

“Восточное партнерство” должно работать как практический и неконфронтационный инструмент регионального сотрудничества, уделяющий особое внимание результативному синергизму в областях, представляющих общий интерес… Когда мы говорим, что готовы внести любой посильный вклад в урегулирование тех или иных конфликтов, то мы говорим это искренне и не имеем в виду получение каких-либо политических или иных дивидендов. Потому что мы понимаем — от наличия стабильности и спокойствия в нашем регионе, в нашей стране будет зависеть благополучие и процветание наших граждан, независимость нашего государства.

Примечательно, что при этом выигрывают не только отдельные страны региона, но и сама инициатива “Восточное партнерство”. Не заметить разочарования в ней в последние годы не мог лишь тот, кто вообще не следит за новостями ЕС. В 2016-м вашингтонский аналитический центр CSIS констатировал, что ЕС теряет “Восточное партнерство”, а европейские эксперты со страниц газет наконец вслух заговорили о том, что “ВП” сулит участникам проекта заведомую ложь — вступление в Европейский союз. Год спустя руководитель варшавского Центра стратегических исследований Витольд Юраш и вовсе констатировал, что проект “ВП” мертв. Сегодня аналитики уже не спешат делать столь однозначные заявления. Европейский проект получает, по сути, второе дыхание, превращаясь в эффективный механизм прагматичного экономического взаимодействия. Минск неоднократно заявлял: нам нечего делить, а вот сфер для доброго сотрудничества — великое множество. И именно на него стоит направить политическую волю всех государств региона.

Наша страна поступает именно так. В середине октября в Беларуси состоится конференция, посвященная борьбе с терроризмом, особенно в киберпространстве. Это мероприятие будет проводиться совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, участие в нем планирует принять генеральный секретарь ОБСЕ. А в конце октября — начале ноября в Минске пройдет заседание основной группы Мюнхенской конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе, на которое приглашены около ста высших и высоких должностных лиц ЕС. Диалог будет продолжен.

КОМПЕТЕНТНО



Сергей Попков, министр связи и информатизации Беларуси

— До конца нынешнего года будет выработана “дорожная карта” стран “Восточного партнерства” и к концу 2020 года будет подписано соглашение по гармонизации цен на роуминговые услуги в наших странах. Евросоюз решал этот вопрос десять лет. Сказать, что это будет завтра и сразу всё дешевле, — мы об этом не говорим. Мы говорим о том, что постепенно роуминговые тарифы максимально сблизим с национальными тарифами внутри страны.



Йоханнес Хан, еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС

— За последние несколько лет нам удалось выстроить взаимодоверительные отношения с Беларусью. Потому что только на такой основе мы сможем достичь чего-то конкретного в интересах граждан. И мое видение — это создание пояса благополучия в рамках Европейского союза и европейского партнерства. Именно это будет служить наилучшей гарантией для нашей безопасности и стабильности. Развитие экономики всегда означает и развитие общества, и развитие страны.



Дэвид Макаллистер, председатель комитета Европарламента по внешней политике

— “Восточное партнерство” было создано ЕС в помощь восточным соседям, проходящим этап трансформации. Главная цель заключалась в том, чтобы сохранить мир и безопасность в регионе. Это партнерство основывается на убеждении, что взаимное сотрудничество само по себе представляет ценность и способствует миру, стабильности и добрососедским отношениям. Чтобы лучше воспользоваться трансформационным потенциалом этого инструмента, нам нужно исправлять ложные концепции, быть более последовательными в наших требованиях и четче формулировать цели.

osipov@sb.by

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