Минрегион разрешит строить высотки на всей территории Украины — Liga.net

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ предлагает установить новые требования к минимальной толщине перекрытия зданий, что позволит строить их на территориях с сейсмичностью до 7 баллов, то есть на всей территории Украины. Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе в Facebook.

Замминистра отметил, что подавляющее большинство территории Украины имеет сейсмичность до 6 баллов, но в некоторых районах Закарпатской, Одесской областях и Крыму сейсмичность достигает 7 баллов. Поэтому, согласно действующим нормам, там не разрешается строить высотные здания высотой 73,5 метра.

«Сейчас мы усовершенствовали и расширили районирование Украины по сейсмическим показателям. Ранее оно не было конкретизировано, и это создавало возможную угрозу безопасности. Теперь там учитываются все жилые и общественные здания выше 73,5 м и все объекты со значительным классом последствий», – добавил Парцхаладзе.

Эта норма есть в изменениях в ГСН относительно сейсмичности, и вступает в действие 1 мая, уточнил он.

Согласно предложенным изменениям, проектирование перекрытий зданий, следует выполнять как неразрезную монолитную железобетонную плиту с минимальной толщиной 200 мм. При необходимости перекрытие должно усиливаться капителями или балками (ребрами).

Также изменения не рекомендуют устраивать вентиляционные шахты и другие отверстия в зонах условных (арматурных) плоских балок перекрытий.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Украине на 15% сократились объемы ввода жилья в эксплуатацию. По данным Минрегиона, в прошлом году принято в эксплуатацию 103 141 квартиру, тогда как в 2017-м ввели в эксплуатацию 125 610 квартир.

По данным Минрегиона,





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