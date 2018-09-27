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Минобороны строит 15 новых хранилищ боеприпасов по стандартам НАТО

Политика 27 Сен 2018
Минобороны строит 15 новых хранилищ боеприпасов по стандартам НАТО
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После инцидентов с пожарами и взрывами на военных складах боеприпасов в Украине начали строительство 15 новых хранилищ для вооружения

По предварительным расчетам, для этого нужно изыскать примерно 10 млрд грн, сообщили «ДС» в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Строительство современных железобетонных хранилищ было начато в этом году.

«Речь идет о 15 совершенно новых и современных заглубленных (обсыпных) хранилищ на трех арсеналах. Ничего подобного за всю историю украинской независимости наше войско не делало», — заявили в МОУ

Отмечается, что в 2018 строители должны освоить на упомянутых объектах почти 500 млн грн. При этом для сохранения имеющихся 400 тысяч тонн боеприпасов, обычных вооружений, по предварительным расчетам, необходимо примерно 10 млрд грн.

В министерстве заявили, что в настоящее время воплощается в жизнь совершенно новая философия и технологические подходы к обеспечению безопасности боеприпасов, которые соответствуют лучшим мировым, в частности натовским, образцам.

«Новые арсеналы по сути являются своеобразными спасительными капсулами для снарядов, ракет и другого опасного военного имущества, принимая во внимание тот факт, что значительная его часть до сих пор хранилась под открытым небом и была уязвимой к неблагоприятным факторам, не говоря о возможном применении противником средств огневого поражения», — сказано в сообщении Минобороны.

Самым главным преимуществом новых хранилищ в МОУ назвали не железобетонные «коконы», которые в случае чрезвычайного происшествия не дадут разлетаться на большое расстояние боеприпасам, а обустройство их современными автоматическими системами охраны, оповещения и пожаротушения, благодаря чему вероятность негативного влияния человеческого фактора сводится почти до нуля.

Ход строительства таких объектов находится на постоянном контроле Министра обороны Украины Степана Полторака, который периодически инспектирует их.

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