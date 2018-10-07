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Минобороны представило интерактивную карту заминированных территорий Донбасса

Политика 07 Окт 2018
Минобороны представило интерактивную карту заминированных территорий Донбасса
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Министерство обороны обнародовало информационную карту территорий, загрязненных минами и взрывоопасными пережитками войны

Карта размещена на официальном сайте министерства, передает «ДС».

Отмечено, что карту разработало Минобороны при содействии неправительственной организации The HALO Trust «с целью снижения угрозы несчастных случаев от несанкционированного обращения со взрывоопасными предметами».

В министерстве отметили, что в настоящее время Украина является одной из наиболее загрязненных минами и взрывоопасными пережитками войны государств в мире.

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