Минобороны опровергло опасное сближение судов России и Британии в Босфоре: EADaily

Информация британских СМИ о том, что вспомогательное российское судно «Кызыл-60», следовавшее из Средиземного в Черное море, опасно сблизилось с кораблем ВМС Великобритании «Энтерпрайз» в Босфоре, не соответствует действительности. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили в пресс-службе Южного военного округа по Черноморскому флоту.

По словам представителя ведомства, суда «разошлись в штатном режиме на встречных курсах» на расстоянии около одного кабельтова (примерно 180 метров) в центральной части пролива Босфор. «Такое сближение на этом участке абсолютная норма для всех участников судоходства. Никаких опасных маневров, связанных с пересечением встречных курсов не было», — говорят в военном ведомстве.

Ранее британское издание Daily Star сообщило, что корабль Королевского военно-морского флота проплыл в считанных метрах от российского судна во время демонстрации силы в рамках миссии НАТО. «Британский корабль, похоже, едва избежал опасности», — говорится в статье.

«Энтерпрайз» принимал участие в учениях в Черном море с целью «усиления способности НАТО защищать национальный суверенитет посредством коллективной обороны».





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