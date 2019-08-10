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Минобороны хочет приобести сотни душевых установок для полевых условий (ФОТО). Новости политики

Политика 10 Авг 2019
Минобороны хочет приобести сотни душевых установок для полевых условий (ФОТО). Новости политики
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Министерство обороны Украины планирует закупить специальные душевые кабины для использования в полевых условиях — 84 уже закуплено, до конца года планируется купить еще 300

Об этом сообщает Ukrainian Military Pages, информирует «ДС».

«Для эксплуатации в полевых условиях украинскими производителями была разработана специальная душевая кабина-котел скоростного нагрева воды (КШВН)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью твердотопливного котла более 70 л воды в резервуаре душевой кабины за 20 минут нагревается до 60С. Время полного развертывания установки составляет 15 минут.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны нарушило процедуру принятия приказа о питании в армии.

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