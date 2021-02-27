Минобороны Армении призвало не втягивать армию в политические процессы

https://ria.ru/20210227/armeniya-1599267074.html

Минобороны Армении призвало не втягивать армию в политические процессы

Минобороны Армении призвало не втягивать армию в политические процессы

Минобороны Армении потребовало не высказываться от имени Вооруженных сил и не втягивать армию в политические процессы. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T20:54

2021-02-27T20:54

2021-02-27T23:27

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ЕРЕВАН, 27 фев — РИА Новости. Минобороны Армении потребовало не высказываться от имени Вооруженных сил и не втягивать армию в политические процессы.Заявление военного ведомства опубликовали на его сайте.В ведомстве призвали «не ставить собственные политические интересы выше безопасности страны».Там подчеркнули, что Минобороны и армия «находятся вне политики и последовательно продолжат проводить реформы и шаги, направленные на модернизацию оборонной сферы».Очередной политический кризис начался в Армении 24 февраля после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».Военные, в свою очередь, потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и направил президенту постановление об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна, которое глава государства позднее отказался утвердить. Оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Популярность Пашиняна сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

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Шествие оппозиции после отказа президента увольнять главу Генштаба Армении

Оппозиция пошла маршем по Еревану после новостей об отказе президента уволить главу генштаба. Водители сигналят в поддержку.

2021-02-27T20:54

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никол пашинян, ереван, армения, ситуация в армении, минобороны армении, в мире

ЕРЕВАН, 27 фев — РИА Новости. Минобороны Армении потребовало не высказываться от имени Вооруженных сил и не втягивать армию в политические процессы.Заявление военного ведомства опубликовали на его сайте.

«Вооруженные силы полноценно и ответственно выполняют свои функции по обеспечению безопасности страны и вне зависимости от политических процессов продолжают службу во имя обеспечения безопасности государства и народа».

Министерство обороны Армении

В ведомстве призвали «не ставить собственные политические интересы выше безопасности страны».

Там подчеркнули, что Минобороны и армия «находятся вне политики и последовательно продолжат проводить реформы и шаги, направленные на модернизацию оборонной сферы».

«Конец бархату»: ситуация в Ереване© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.

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Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Пашинян около часа водил сторонников по центру Еревана, а потом выступил перед собравшимися на площади Республики. Требование об отставке премьер назвал эмоциональным решением военных.

2 из 14

Пашинян около часа водил сторонников по центру Еревана, а потом выступил перед собравшимися на площади Республики. Требование об отставке премьер назвал эмоциональным решением военных.

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

«Вопрос моего ухода должен решить только народ, — сказал Пашинян. — Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади».

3 из 14

«Вопрос моего ухода должен решить только народ, — сказал Пашинян. — Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади».

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Говоря об угрозах гражданских столкновений, Пашинян признал, что такая опасность есть. «Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов», — подчеркнул он.

4 из 14

Говоря об угрозах гражданских столкновений, Пашинян признал, что такая опасность есть. «Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов», — подчеркнул он.

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Противникам Пашинян пригрозил арестами: «У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату», — заявил премьер, пришедший к власти после «бархатной революции».

5 из 14

Противникам Пашинян пригрозил арестами: «У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату», — заявил премьер, пришедший к власти после «бархатной революции».

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Солдатам и офицерам Пашинян приказал заниматься их делом — охраной границ и территориальной целостности Армении.

6 из 14

Солдатам и офицерам Пашинян приказал заниматься их делом — охраной границ и территориальной целостности Армении.

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

«Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям», — добавил Пашинян.

7 из 14

«Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям», — добавил Пашинян.

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента.

8 из 14

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента.

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.

9 из 14

Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Премьер призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.

10 из 14

Премьер призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян на митинге в Ереване.

11 из 14

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян на митинге в Ереване.

© Sputnik / Перейти в фотобанк

Популярность Пашиняна сильно упала после 10 ноября, когда было подписано соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

12 из 14

Популярность Пашиняна сильно упала после 10 ноября, когда было подписано соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Тогда Армения потеряла контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

13 из 14

Тогда Армения потеряла контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

14 из 14

Митингующие в Ереване.

1 из 14

Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.

2 из 14

Пашинян около часа водил сторонников по центру Еревана, а потом выступил перед собравшимися на площади Республики. Требование об отставке премьер назвал эмоциональным решением военных.

3 из 14

«Вопрос моего ухода должен решить только народ, — сказал Пашинян. — Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади».

4 из 14

Говоря об угрозах гражданских столкновений, Пашинян признал, что такая опасность есть. «Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов», — подчеркнул он.

5 из 14

Противникам Пашинян пригрозил арестами: «У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату», — заявил премьер, пришедший к власти после «бархатной революции».

6 из 14

Солдатам и офицерам Пашинян приказал заниматься их делом — охраной границ и территориальной целостности Армении.

7 из 14

«Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям», — добавил Пашинян.

8 из 14

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента.

9 из 14

Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.

10 из 14

Премьер призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.

11 из 14

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян на митинге в Ереване.

12 из 14

Популярность Пашиняна сильно упала после 10 ноября, когда было подписано соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

13 из 14

Тогда Армения потеряла контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

14 из 14

Митингующие в Ереване.

Очередной политический кризис начался в Армении 24 февраля после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

Военные, в свою очередь, потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и направил президенту постановление об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна, которое глава государства позднее отказался утвердить.

Оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

Популярность Пашиняна сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.



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