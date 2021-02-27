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Минобороны Армении призвало не втягивать армию в политические процессы
Минобороны Армении призвало не втягивать армию в политические процессы
Минобороны Армении потребовало не высказываться от имени Вооруженных сил и не втягивать армию в политические процессы. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T20:54
2021-02-27T20:54
2021-02-27T23:27
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 27 фев — РИА Новости. Минобороны Армении потребовало не высказываться от имени Вооруженных сил и не втягивать армию в политические процессы.Заявление военного ведомства опубликовали на его сайте.В ведомстве призвали «не ставить собственные политические интересы выше безопасности страны».Там подчеркнули, что Минобороны и армия «находятся вне политики и последовательно продолжат проводить реформы и шаги, направленные на модернизацию оборонной сферы».Очередной политический кризис начался в Армении 24 февраля после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».Военные, в свою очередь, потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и направил президенту постановление об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна, которое глава государства позднее отказался утвердить. Оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Популярность Пашиняна сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
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Шествие оппозиции после отказа президента увольнять главу Генштаба Армении
Оппозиция пошла маршем по Еревану после новостей об отказе президента уволить главу генштаба. Водители сигналят в поддержку.
2021-02-27T20:54
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никол пашинян, ереван, армения, ситуация в армении, минобороны армении, в мире
ЕРЕВАН, 27 фев — РИА Новости. Минобороны Армении потребовало не высказываться от имени Вооруженных сил и не втягивать армию в политические процессы.Заявление военного ведомства опубликовали на его сайте.
«Вооруженные силы полноценно и ответственно выполняют свои функции по обеспечению безопасности страны и вне зависимости от политических процессов продолжают службу во имя обеспечения безопасности государства и народа».
Министерство обороны Армении
В ведомстве призвали «не ставить собственные политические интересы выше безопасности страны».
Там подчеркнули, что Минобороны и армия «находятся вне политики и последовательно продолжат проводить реформы и шаги, направленные на модернизацию оборонной сферы».
«Конец бархату»: ситуация в Ереване© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк
Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
1 из 14
Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк
Пашинян около часа водил сторонников по центру Еревана, а потом выступил перед собравшимися на площади Республики. Требование об отставке премьер назвал эмоциональным решением военных.
2 из 14
Пашинян около часа водил сторонников по центру Еревана, а потом выступил перед собравшимися на площади Республики. Требование об отставке премьер назвал эмоциональным решением военных.
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк
«Вопрос моего ухода должен решить только народ, — сказал Пашинян. — Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади».
3 из 14
«Вопрос моего ухода должен решить только народ, — сказал Пашинян. — Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади».
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк
Говоря об угрозах гражданских столкновений, Пашинян признал, что такая опасность есть. «Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов», — подчеркнул он.
4 из 14
Говоря об угрозах гражданских столкновений, Пашинян признал, что такая опасность есть. «Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов», — подчеркнул он.
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк
Противникам Пашинян пригрозил арестами: «У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату», — заявил премьер, пришедший к власти после «бархатной революции».
5 из 14
Противникам Пашинян пригрозил арестами: «У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату», — заявил премьер, пришедший к власти после «бархатной революции».
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк
Солдатам и офицерам Пашинян приказал заниматься их делом — охраной границ и территориальной целостности Армении.
6 из 14
Солдатам и офицерам Пашинян приказал заниматься их делом — охраной границ и территориальной целостности Армении.
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк
«Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям», — добавил Пашинян.
7 из 14
«Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям», — добавил Пашинян.
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк
Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента.
8 из 14
Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента.
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
9 из 14
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк
Премьер призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.
10 из 14
Премьер призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк
Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян на митинге в Ереване.
11 из 14
Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян на митинге в Ереване.
© Sputnik / Перейти в фотобанк
Популярность Пашиняна сильно упала после 10 ноября, когда было подписано соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
12 из 14
Популярность Пашиняна сильно упала после 10 ноября, когда было подписано соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк
Тогда Армения потеряла контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
13 из 14
Тогда Армения потеряла контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
14 из 14
Митингующие в Ереване.
1 из 14
Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
2 из 14
Пашинян около часа водил сторонников по центру Еревана, а потом выступил перед собравшимися на площади Республики. Требование об отставке премьер назвал эмоциональным решением военных.
3 из 14
«Вопрос моего ухода должен решить только народ, — сказал Пашинян. — Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади».
4 из 14
Говоря об угрозах гражданских столкновений, Пашинян признал, что такая опасность есть. «Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов», — подчеркнул он.
5 из 14
Противникам Пашинян пригрозил арестами: «У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату», — заявил премьер, пришедший к власти после «бархатной революции».
6 из 14
Солдатам и офицерам Пашинян приказал заниматься их делом — охраной границ и территориальной целостности Армении.
7 из 14
«Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям», — добавил Пашинян.
8 из 14
Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента.
9 из 14
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
10 из 14
Премьер призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.
11 из 14
Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян на митинге в Ереване.
12 из 14
Популярность Пашиняна сильно упала после 10 ноября, когда было подписано соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
13 из 14
Тогда Армения потеряла контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
14 из 14
Митингующие в Ереване.
Очередной политический кризис начался в Армении 24 февраля после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
Военные, в свою очередь, потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и направил президенту постановление об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна, которое глава государства позднее отказался утвердить.
Оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Популярность Пашиняна сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
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