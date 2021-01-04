Минкультуры не поддерживает ЛГБТ-кинофестиваль в Петербурге — Новости политики, Новости России — EADaily

Министр культуры РФ Ольга Любимова не брала проведение ЛГБТ-кинофестиваля в Санкт-Петербурге под личный контроль, и он никогда не проходил при поддержке Минкультуры РФ. Об этом она сегодня, 4 января, заявила нескольким федеральным информагентствам.

«Этот кинофестиваль никогда не проходил при поддержке Минкультуры России, а трактовка в ряде публикаций СМИ того, что я взяла его проведение на личный контроль, — это чушь и клевета. Эти сведения не соответствуют действительности и являются искажением текста приказа», — заявила Любимова.

В пресс-службе Минкультуры РФ пояснили, что в соответствии с законодательством РФ ведомство ведет перечень проводимых на территории России международных кинофестивалей на календарный год. 24 декабря был опубликован список из 163 наименований международных кинофестивалей, которые будут проведены в России в 2021 году. При этом попадание в перечень не означает поддержки (финансовой или информационной) мероприятий со стороны ведомства.

Кроме того, в этом году Минкультуры планирует пересмотреть критерии отбора: будут изменены механизм подачи заявок и требования к проведению всех фестивалей, которые планируется провести на территории РФ.

Как сообщало EADaily, ЛГБТ-кинофестиваль пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 25 ноября, а проводить его собирается ООО «Международный кинофестиваль Бок о Бок» («БоБ»). Именно это мероприятие указано в приложении к приказу № 1692 о проведении международных кинофестивалей на территории РФ в 2021 году за № 87. В этой связи остается неясным, что именно намерена контролировать министр культуры РФ, если в подписанном ею приказе говорится об утверждении перечня международных кинофестивалей, проводимых на территории РФ в 2021 году. Неужели только пункт 2 упомянутого приказа, где говорится о размещении его в течение 3 рабочих дней на сайте Министерства культуры?

Что касается поддержки Минкультуры РФ, то о ней, по крайней мере в сообщении нашего агентства, речи не было. На сайте ЛГБТ-мероприятия указано, что партнерами его являются генконсульства США, Израиля, Канады, Швеции и Норвегии в Санкт-Петербурге, а сам кинофестиваль собираются освещать СМИ, получившие статус иноагента, например «Радио Свобода», либо пока не имеющие его, но близкие по своей направленности.

Удивление же редакции EADaily вызывает другое — сам факт включения упомянутого ЛГБТ-кинофестиваля в перечень, утвержденный Минкультуры РФ. Если ведомство выступило в данном случае просто в роли статиста, перечислив все возможные международные кинофестивали в РФ в 2021 году, то как быть с контролем за соответствием указанных мероприятий законодательству РФ, в частности закону о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних? Ведь данный кинофестиваль проводится в Санкт-Петербурге далеко не первый год.

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