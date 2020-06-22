Минкульт России призвали отозвать иск против Серебренникова | Новости политики из Германии | DW

Более трех тысяч деятелей искусства призвали министра культуры России Ольгу Любимову отозвать иск против художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии», обвиняемых в хищении государственных средств. «Сейчас от Вашего участия в этом деле, от непредвзятости Вашей позиции зависит будущее достойных талантливых людей, которые внесли значительный вклад в развитие российского театра», — отмечается в обращении к Любимовой, обнародованном в журнале «Театр» в понедельник, 22 июня.

По мнению подписантов документа, при расследовании дела «Седьмой студии» допущена масса нарушений. «Буквально на каждом заседании этого громкого процесса вскрывались грубейшие нарушения со стороны следствия — подлоги, поддельные подписи, факты давления на свидетелей обвинения, которые один за одним отказывались в суде от своих показаний на стадии следствия, ссылаясь на запугивание и шантаж со стороны отдельных представителей СК», — говорится в петиции.

Более трех тысяч подписантов в защиту Серебренникова

Свои подписи под письмом поставили Адольф Шапиро, Анатолий Васильев, Юрий Бутусов, Алла Демидова, Лия Ахеджакова, Данила Козловский, Чулпан Хаматова, Валерий Тодоровский, Сати Спивакова и другие.

Уголовное дело в отношении сотрудников «Седьмой студии» было заведено в 2017 году. Министерство культуры России просит взыскать с фигурантов более 133 млн рублей, выделенных на проект «Платформа». По версии следствия, деньги были похищены.

22 июня Мещанский суд Москвы приступит к прениям сторон, в ходе которых прокуратура назовет наказание, которое считает справедливым для обвиняемых.

Смотрите также:



Запретное искусство России «Тангейзер» против системы В 2015 году против режиссера Тимофея Кулябина было возбуждено административное дело из-за «умышленного публичного осквернения религиозных символов» в постановке оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер». В современной интерпретации Вагнера суд не нашел ничего преступного, однако спустя несколько дней Борис Мездрич, директор Новосибирского театра оперы и балета, где была поставлена опера, был уволен.



Запретное искусство России «Родина» с третьего раза В 2012 году бывший директор Пермского музея современного искусства Марат Гельман привез в Новосибирск выставку «Родина». Работы художников критиковали политиков и негативный образ стран бывшего СССР. Открытие переносили дважды — Минкульт запретил проводить выставку в здании государственного музея, а потом ее и вовсе отложили на неопределенный срок. В итоге площадка для «Родины» все-таки нашлась.



Запретное искусство России «Матильда» под давлением До начала проката «Матильда» Алексея Учителя оказалась в центре скандала. В феврале 2017 года трейлер к фильму вызвал недовольство у представителей РПЦ и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Она направила несколько запросов в прокуратуру с просьбой провести проверку и не утверждала, что создатели могут быть привлечены к уголовной ответственности. Прокатное удостоверение «Матильда» все же получила.



Запретное искусство России «Нуреев» перенесен В июле 2017 года руководство Большого театра за несколько дней до премьеры перенесло балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова якобы из-за «неготовности» спектакля. Настоящей причиной считают то, что в спектакле идет речь и о гомосексуальности Нуреева. Постановщик сейчас находится под домашним арестом из-за обвинений в «мошенничестве», связанном с его театром «Гоголь-центр».



Запретное искусство России Позор для России? «Синие Носы» – скандальная арт-группа, созданная в 1999 году. Ее участников Александра Шабурова и Вячеслав Мизина неоднократно задерживала таможня, против выставок с их работами возбуждали уголовные дела, а в 2007 году Александр Соколов, на тот момент — министр культуры РФ, назвал картину «Эра милосердия» «позором для России». «Синие Носы» именуют себя «самыми запрещенными художниками страны».



Запретное искусство России «Война» в Италии Участники арт-группы «Война» Олег Воротников и Леонид Николаев (на фото) находились в 2010 году в СИЗО из-за перформансов, носящих «дерзкий и циничный характер выражения протеста против власти». Действия художников были провокационными – они целовали милиционеров, переворачивали машины, блокировали работу ДПС. Лидеры сбежали в Италию, опасаясь преследования со стороны российских властей.



Запретное искусство России Узницы совести Панк-группа, исполнившая молебен с призывом «Богородица, Путина прогони!» в Храме Христа Спасителя. В 2012 году Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич приговорили к двум годам лишения свободы за хулиганство. Дело получило широкий общественный резонанс, за девушек заступились известные музыканты – Мадонна, Пол Маккартни, Стинг и правозащитная организация Amnesty International.



Запретное искусство России Псалмы против искусства Организаторы выставки «Запретное искусство – 2006» выплатили штрафы в 150 и 200 тысяч рублей за «разжигание религиозной розни». Уголовное дело против Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова (на фото) было возбуждено по инициативе православного движения «Народный собор». В день оглашения приговора во дворе суда поборники религии пели псалмы, а арт-группа «Война» в знак протеста выпустила 3000 тараканов.



Запретное искусство России Обвинение за «Свободу» Петра Павленского неоднократно задерживали сотрудники полиции во время его перформансов: художник зашивал рот в поддержку Pussy Riot, обматывался колючей проволокой в знак протеста против «репрессивной законодательной системы и государственной машины», прибивал себя за гениталии на Красной площади. Петербургский художник обвинен в вандализме из-за акции «Свобода» в поддержку киевского Майдана.



Запретное искусство России Карнавала не будет Новосибирский художник и создатель шествия «Монстрация» был арестован на десять суток после акции 1 мая 2015 года. Организаторы впервые за 12 лет не сумели согласовать маршрут ежегодного карнавала с местными властями, однако Артем Лоскутов призвал новосибирцев поддержать событие и направиться к администрации, скандируя «Не мужик!» в адрес мэра Анатолия Локтя. Автор: Ксения Сафронова









Источник