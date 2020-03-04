Министром реинтеграции ТОТ стал Резников. Что известно о чиновника – новости политики — Политика

Резников является представителем Украины в Трехсторонний контактной группе (ТГК) в Минске

В новом украинском правительстве Дениса Шмыгаля должность вицепремьера и министра по реинтеграции временно оккупированных территорий занял бывшие советник председателя КГГА Алексей Резников. Министерское кресло ему предлагали еще в предыдущем Кабмине.

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Алексею Резникову 53 года, он родом со Львова. Получил юридическое образование во Львовском университете им. И. Франко (специальность правоведение). Потом построил свою карьеру адвоката и юриста. Был вицепрезидент и член правления Всеукраинской общественной организации Ассоциация юристов Украины, член Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

В течение 2008-2014 годов был депутатом Киевского городского совета VI созыва, куда прошел от Блока Николая Катеринчука. Член комиссии по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики. С июня 2014 года — депутат Киевского городского совета VII созыва. Председатель Комиссии Киевского городского совета по вопросам восстановления прав реабилитированных.

19 июня 2014 года Резников был избран заместителем городского головы — секретарем Киевского городского совета. С апреля 2016 года по сентябрь 2018 года Резников был заместителем КГГА по вопросам осуществления муниципальных полномочий.

От ноября 2018 года Резников возобновил юридическую практику в качестве партнера Юридической фирмы «Астерс», специализирующейся на альтернативном решении споров, включая вынесение экспертных заключений, переговоры, фасилітацію, примирения, медиации, установление фактов, предварительную независимую оценку, досудебные совещания по урегулированию спора и подготовку мировых соглашений.

Кроме того, Резников в 2017 отвечал со стороны КГГА за организацию и проведение песенного конкурса «Евровидение» и в 2018 — за организацию и проведение финального матча Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

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В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в Трехсторонний контактной группе (ТГК) в Минске, которая занимается урегулированием конфликта на Донбассе. Резников вошел в подгруппу по политическим вопросам Минской ТГК, заняв место Романа Безсмертного.

Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский созвал внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины на 16:00 4 марта 2020 года. Он призвал Раду принять несколько законов и ратификационных документов, заслушать отчет руководителей силовых структур, а также осуществить кадровые перестановки в правительстве.

Во время заседания фракции «Слуга народа» вечером 3 марта президент Зеленский озвучил список министров на увольнение и кандидатов на их должности. Ожидается, что кроме премьер-министра Алексея Гончарука, будут также изменены более 10 министров, а несколько министерств планируется разделить.

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Кадровые изменения в правительстве

28 февраля председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил, что в среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада рассмотрит кадровые изменения в правительстве. Он пояснил, что это нужно для того, чтобы «превратить Кабмин в штаб для борьбы с экономическим кризисом и коронавируса». Назвать фамилии людей, которых коснутся кадровые изменения, он отказался. Алексей Гончарук 3 марта подтвердил свое увольнение с поста Премьер-министра Украины. Далее следим за кадровыми изменениями в правительстве.





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