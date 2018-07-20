Министра из Канады поразили успехи Украины в реформах

Украина всего за три года совершила огромный шаг вперед в вопросе осуществления реформ
Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила министр по вопросам международного развития Канады Мари-Клод Бибо, передает «ДС».
«Я должна сказать, три года для жизни страны — это очень мало. Я поражена тем, что увидела. Да, у вас до сих пор есть серьезные вызовы. Но между тем за три года — уже сделан большой шаг вперед», — отметила она.
Министр в качестве примера привела обновленную полицию, в которую ушли работать «молодые женщины и мужчины».
«Даже этот конкретный сектор — хороший пример, как украинцы могут мобилизоваться и начать жить по-другому. Это дает надежду, три года — еще очень мало», — подчеркнула Бибо.
Напомним, Бибо также сообщила, что проведет в Украине пять дней и намерена посетить Донбасс.
Как сообщала «ДС», министр проинформировала, что Канада запускает новую программу финансовой поддержки инновационных проектов в Украине, чья задача устранить гендерное и социально-экономическое неравенство.
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