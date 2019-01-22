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Министр Украины: Соглашение с Израилем — огромный шаг вперед — Новости Израиля и Ближнего Востока, Арабо-израильский конфликт — MIGnews.com

Экономика Украины 22 Янв 2019
Министр Украины: Соглашение с Израилем — огромный шаг вперед — Новости Израиля и Ближнего Востока, Арабо-израильский конфликт — MIGnews.com
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