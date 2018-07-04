Министр страны ЕС подключился к флешмобу в поддержку Сенцова (ФОТО)

Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс присоединился к флешмобу в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова

Об этом после встречи с ним в Вильнюсе написала в Facebook уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает «ДС».

Она отметила, что обсудила с Линкявичюсом вопрос украинских политзаключенных и дальнейшие шаги по посещению находящихся на территории России и Крыма украинский.

Линкявичюс пообещал в дальнейшем ставить вопрос освобождения украинских политзаключенных на международной арене.

«Уверена, что каждое усилие — это шаг к освобождению украинских политзаключенных. Шаг к прекращению войны «, — добавила Денисова.

Все участники встречи в завершение сделали фото в поддержку флешмоба #FreeSentsov.

Напомним, 1 июля украинские военные моряки присоединились к всемирной акции в поддержку режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в колонии в России.

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