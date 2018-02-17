Министр обороны Эстонии: Действительно верю, что Украина будет членом НАТО

Министр обороны Эстонии Юри Луйк

Министр обороны Эстонии Юри Луйк выразил уверенность, что Украина станет членом НАТО. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает «Европейская правда».

«Я действительно верю, что Украина будет членом НАТО», – сказал он, отвечая на вопрос о евроатлантических перспективах Украины и Грузии.

«Конечно, я не могу предсказать, когда это произойдет, но я всегда говорил своим как украинским, так и грузинским коллегам: действуйте спокойно. Работайте над этим, и будьте готовы использовать любую возможность для сближения (с Альянсом, – ред.), если она появляется», – пояснил политик.

Министр призвал скептиков вспомнить историю приближения балтийских государств к НАТО.

Новости по теме: Порошенко попросил ЕС и НАТО держать двери открытыми для Украины

«Не было очевидным, что они войдут в НАТО. Более того, это предположение до определенного времени даже казалось абсурдным, даже на экспертных дискуссиях», – напомнил он.

«Вы помните, в свое время президенты Путин и Буш были чуть ли не друзьями. Но несмотря на это президент Буш проголосовал за то, чтобы государства Балтии вступили в НАТО. Вспомните, что сказал Путин: да, нам это не нравится, но мы точно не будем начинать войну из-за этого», – напомнил Луйк.

Он согласился, что сейчас время другое, однако посоветовал не терять надежду.

Напомним, генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе будет рассматриваться в будущем сквозь призму успеха проведенных реформ.

Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram

и Facebook.

Оперативно и лаконично о самом важном

