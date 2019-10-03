Министр финансов объяснила, почему колеблется курс валют – новости Экономики — Деньги

Она убеждает, что это нормальный процесс.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова объяснила, почему в последнее время гривна укрепляется. Об этом она рассказала в эфире «Сніданку з 1+1».

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«Мы уже больше чем три года живем с гибким валютным курсом. Это значит, что курс формирует спрос и предложение и это нормально, что он колеблется. Национальный банк в этом случае получается и сглаживает, если есть какие-то нестандартные вещи, но он все равно всегда колеблется. Если мы посмотрим на прошлые три года, примерно одинаковая ситуация была постоянно», — рассказала Маркарова.

По ее словам, спрос растет, а курс повышается, когда бизнес закупает топливо, материалы для посевной и прочее.

«В этом году мы видим несколько иные тренды, является усиление которое не просто ситуативное, а это связано с дополнительными долгосрочными инвестициями в страну и другими положительными сдвигами экономики», — отметила министр.

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Напомним, 1 октября сообщалось, что Национальный банк Украины на 10 млн долларов увеличил плановые показатели выкупа валюты с рынка в последнем квартале 2019 года.

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