Министр экономики ФРГ: последствия глобальной торговой войны для мировой экономики будут катастрофическими

Последствия глобальной торговой войны для мировой экономики будут катастрофическими, считает министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

«Торговая война замедляет и подрывает экономический рост и порождает новую неопределенность», — заявил он в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

При этом от торговой войны пострадают, прежде всего, потребители из-за подорожания товаров, полагает министр.

По его словам, политики «не имеют права подвергать риску рабочие места сталеваров, автомобилестроителей и производителей алюминия». Вместо этого необходимо добиваться в международной торговле более низких пошлин и открытых рынков, а также бороться с протекционизмом.

Кроме того, П.Альтмайер выступил с критикой возобновления американских санкций в отношении Ирана, которые отрицательным образом скажутся на германском бизнесе в этой стране. «Мы не позволим Вашингтону диктовать нам условия торговых отношений с другими странами и поэтому поддерживаем Венское ядерное соглашение, чтобы Иран не производил атомное оружие», — подчеркнул он.

По его словам, «любая немецкая компания вправе продолжить инвестировать в Иран столько, сколько хочет», сообщает «Немецкая волна».

Однако проблема заключается в том, что многие компании зависят от банковских кредитов, а они по большей части рефинансируются в США, отметил министр.

«Мы ищем внутри страны и в Европе пути, чтобы держать открытыми финансовые каналы. И мы по-прежнему поддерживаем сделки фирм за рубежом с помощью гарантий по экспортным кредитам», — сообщил он.

США 7 августа сообщили о введении дополнительных пошлин на продукцию из Китая. Таможенный сбор в размере 25%, который вступает в силу 23 августа, распространится еще на 279 наименований китайских товаров общей стоимостью около $16 млрд.

В начале июля Вашингтон уже ввел 25-процентные сборы для 818 наименований китайской продукции. Пекин в ответ принял аналогичные пошлины на 659 групп товаров из США.

С 1 июня вступили в силу американские пошлины на сталь и алюминий из Европы, в ответ Европейский союз обложил ввозными пошлинами 23 категории продукции из США. В то же время в конце июля в торговом конфликте США и ЕС наметилась разрядка. На переговорах в Белом доме президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились не вводить новые пошлины, пока идут консультации сторон о дальнейших действиях.

