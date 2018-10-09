Министр экономики Бурятии, возможно, сменит работу

сегодня в 08:50, просмотров: 42

Юлия Дагданова. Фото: пресс-служба главы Бурятии.

Бурятское отделение «Россельхозбанка» ожидает завершение процедуры утверждения в головном офисе в Москве кандидатуры на вакантный пост руководителя регионального подразделения этого кредитного учреждения. По информации источника «МК» в Бурятии», на эту должность среди прочих претендует нынешний министр экономики Бурятии Александр Бардалеев. Источник утверждает, что вопрос по его согласованию «решен на 99 процентов», сама процедура может длиться от 2 месяцев до полугода.

Напомним, кресло руководителя Бурятского отделения «Россельхозбанка» стало вакантным в начале сентября 2018 года после ухода Александра Ивахинова, назначенного генеральным директором «Бурятмяспрома».

В случае, если Александр Бардалеев все же сменит кресла, на освободившуюся должность министра экономики Бурятии может быть назначена Юлия Дагданова, нынешний заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии, тем более что в этом ведомстве она уже работала с 1999 по 2002 годы.

Юлия Дагданова родилась 7 февраля 1977 года в Улан–Удэ. В 1998 году окончила Российскую экономическую академию имени Плеханова по специальности экономист («Финансы и кредит»). С 2000-го по 2003-й годы проходила обучение в аспирантуре, заочно окончила Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «Мировая экономика». С ноября 2002 года по ноябрь 2007-го работала консультантом в представительстве Республики Бурятия в Монголии. С ноября 2007 года по январь 2008-го занимала должность помощника министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия. С января 2008-го по июль 2010-го — начальник отдела экономики и внешних связей. С июля 2010-го — заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РБ.





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