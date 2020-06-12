Мининфраструктуры запустило онлайн-карту с режимом пересечения границ — Минфин

Министерство инфраструктуры разработало интерактивную карту, которая отображает актуальные данные о режиме пересечения границ со странами-соседями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Актуальные данные

На 12 июня разрешено выполнять международные пассажирские перевозки в Республику Беларусь, Республику Молдова, Республики Польша и Румынии.

Однако в Мининфраструктуры обращают внимание на перечень категорий лиц, которым разрешено въезжать на указанные территории и правила, которым необходимо следовать во избежание отказа в завершении перевозки.

Читайте также: Кабмин открыл пункты пропуска в аэропортах и разрешил въезд иностранцам

Сообщается, что ведомство будет обновлять на карте актуальную информацию об открытии границ со стороны других стран после принятия соответствующих решений иностранными государствами.

Ранее сообщалось

Правительство разрешило открыть пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения COVID-19. Решение вступит в силу после официального опубликования.

Читайте также: Европа назвала условия, при которых откроет границу для украинцев

Европейский союз начнет открывать границы для иностранцев с 1 июля.

Украина потенциально может войти в список, если будет отвечать определенным критериям. Кроме эпидемической ситуации, при принятии решений об открытии границ для граждан третьих стран будут учитывать принцип взаимности.

Источник