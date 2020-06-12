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Мининфраструктуры запустило онлайн-карту с режимом пересечения границ — Минфин

Курс валют 12 Июн 2020
Мининфраструктуры запустило онлайн-карту с режимом пересечения границ — Минфин
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Министерство инфраструктуры разработало интерактивную карту, которая отображает актуальные данные о режиме пересечения границ со странами-соседями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Актуальные данные

На 12 июня разрешено выполнять международные пассажирские перевозки в Республику Беларусь, Республику Молдова, Республики Польша и Румынии.

Однако в Мининфраструктуры обращают внимание на перечень категорий лиц, которым разрешено въезжать на указанные территории и правила, которым необходимо следовать во избежание отказа в завершении перевозки.

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Сообщается, что ведомство будет обновлять на карте актуальную информацию об открытии границ со стороны других стран после принятия соответствующих решений иностранными государствами.

Ранее сообщалось

  • Правительство разрешило открыть пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения COVID-19. Решение вступит в силу после официального опубликования.

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  • Европейский союз начнет открывать границы для иностранцев с 1 июля.
  • Украина потенциально может войти в список, если будет отвечать определенным критериям. Кроме эпидемической ситуации, при принятии решений об открытии границ для граждан третьих стран будут учитывать принцип взаимности.

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