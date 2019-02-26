Мининфраструктуры готовит преференции для аэропорта Борисполь. Транспорт, Экономика — новости бизнеса Украины — Liga.net

В министерстве предложили новую формулу расчета ставок за аэронавигационное обслуживание

Мининфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа, предполагающий изменение формулы расчета ставок за аэронавигационное обслуживание (АНО) для украинских и иностранных авиакомпаний.

Документом предлагается установить разные ставки платы за услуги АНО на подходах и в районе аэродрома отдельно для аэропорта Борисполь и для остальных аэропортов страны.

Так, единичную ставку за услуги по АНО на подходе и в районе аэродрома предлагают на уровне 210 евро для Борисполя и 411 евро для всех остальных аэропортов (при действующей ставке в 7,56 евро, но по новой формуле она составила бы 391 евро).

При этом ставка платы за услуги по АНО на маршруте устанавливается в размере 51,1 евро вместо действующей 45,56 евро. Это означает увеличение на 12,2%.

В министерстве считают, что изменения создадут благоприятные условия для развития авиаперевозок, привлекут новые авиакомпании, что приведет к снижению стоимости билетов.

Кроме того, авиакомпании сократят свои расходы на услуги по АНО на подходе и в районе аэродрома аэропорта Борисполь в среднем на 15-20% — примерно на 200 евро за один рейс.

«Уменьшение размера ставки платы за АНО на подходе и в районе аэропорта Борисполь компенсируется за счет увеличения размера платы за АНО на маршруте и роста объемов движения воздушных судов в воздушном пространстве Украины как результата принятия данного регуляторного акта», — говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению Мининфраструктуры, это позволит обеспечить стабильное финансирование провайдера АНО и увеличит платежи в государственный и местные бюджеты.

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