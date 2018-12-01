Мининформполитики заказало рекламу на 40 млн грн — новости Украины, Политика — Liga.net

Министерство информационной политики
Дороже всего размещение рекламы стоит на телеканале Еспресо ТВ, а больше всего денег выделено на телеканал 1+1
Министерство инофрмационной политики Украины заказало на тендере ООО «Сигма УА» рекламу на 39,96 млн грн. Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на систему Прозорро.
На ноябрь и декабрь заказаны создание информационных продуктов и размещение их на телеканалаах Украины. Больше всего денег выделено на телеканал 1+1 — 7,84 млн грн — но размещение рекламы на нем самое дешевое.
Самое дорогое размещение — на телеканале Еспресо ТВ, но всего на него выделено 412 тыс грн.
Целевая аудитория рекламы ведомства — люди возрастом 18-54 года из городов с населением 50 тыс и больше.
ООО «Сигма УА» принадлежит Денису Лазуренко, Александру Горлову и Ярославу Плошко. Последние двое вместе с Алексанлром Смирновым также владеют ОО «Табаско Гроуп» и ООО «Табаско Ворлвайд» (рекламное агентство «Tabasco»).
В октябре в метро и на радио появилась реклама НАБУ, но в ведомстве заявили, что не имеют отношения к этой информационной кампании.