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Минфин США: Новые санкции против РФ могут навредить американскому бизнесу

Экономика Украины 02 Фев 2018
Минфин США: Новые санкции против РФ могут навредить американскому бизнесу
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Минфин США: Новые санкции против РФ могут навредить американскому бизнесу

Фото: forexaw.com

Здание Минфина США

У экономики РФ есть связи с международными компаниями и инвесторами и последствия санкций не будут ограничиваться российскими властными структурами и компаниями, отметили в США.


Расширение антироссийских санкций США может негативно повлиять не только на российскую экономику, но и нанести вред американским инвесторам. Об этом говорится в секретном докладе Министерства финансов США для Конгресса, который оказался в распоряжении Bloomberg.


“Учитывая величину российской экономики, ее взаимосвязь и распространенность на мировых рынках активов и вероятную большую податливость мировых фирм перед американскими санкциями, масштабы последствий из-за расширения санкций для суверенных долгов и деривативов являются неопределенными, их последствия могут ограничить как Российскую Федерацию, так и американских инвесторов и компании”, – говорится в отчете.


По их мнению, распространение санкций может ограничить конкурентоспособность крупных управляющих компаний США и потенциально привести к негативным побочным результатам для мировых финансовых рынков и компаний.


Впрочем, отмечает ведомство, негативное влияние мер можно ограничить в том случае, если Евросоюз введет против России аналогичные санкции.


Ранее в Госдепе заявляли, что конечная цель санкций США – остановить получение доходов властями России из-за их враждебной деятельности.

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