Минфин просит МВФ продлить stand-by — новости Украины, Экономика

Украинские власти обсуждают с Международным валютным фондом МВФ продление текущей 18-месячной программы stand-by на полгода. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Интерфакс-Украина.

«Это обсуждается, однако окончательного решения еще нет. То есть продление программы stand-By на полгода возможно. Но говорит о таком продлении пока рано», — сказал и добавил, что решение должно быть согласовано с партнерами.

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Марченко также напомнил, что Украина ожидает миссию фонда в сентябре. «Это была инициатива исполнительного директора относительно приезда этой миссии. Ожидаем миссию в сентябре, как это и было сказано», — сказал министр финансов.

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Наталия Софиенко

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