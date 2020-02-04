Минфин привлек в бюджет 2,3 миллиарда на размещении ОВГЗ — Минфин

Министерство финансов на аукционе 4 февраля предложило инвесторам номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 6 месяцев, 1 год и 3 года. В бюджет удалось привлечь 2,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина в фейсбуке.

Доходность облигаций

Средневзвешенная доходность 3-летних гривневых ОВГЗ уменьшилась на 17 базисных пунктов и составила 9,84%

Доходность 6-месячных бумаг составила 9,60% (уменьшение на 43 бп).

Доходность 1-летних – 9,77% (уменьшение на 14 бп).

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Сколько привлечено в бюджет

По итогам аукциона на финансирование госбюджета Минфин привлек 2 328 млн грн:

6-месячные ОВГЗ – 271 млн грн;

1-летние ОВГЗ – 1 114 млн грн;

3-летние ОВГЗ – 944 млн.

При этом общий спрос со стороны инвесторов превысил 4 млрд грн.

Напомним, что Минфин намерен привлечь 242 млрд гривен на внутреннем рынке и 119 млрд гривен в эквиваленте на внешнем в 2020 году.

Результаты предыдущих аукционов

На аукционе 28 января Минфин успешно разместил 7-летние гривневые гособлигации под 9,79% годовых. Последний раз 7-летние ценные бумаги выпускали более 5 лет назад. Тогда ставка составила 15,5%.

22 января Минфин разместил 10-летние еврооблигации на сумму 1,25 млрд евро. Ценные бумаги приобрели 200 инвестиционных фондов из 31 страны. Спрос превысил предложение более чем в пять раз, что позволило Минфину снизить ставку с ожидаемых 5% до 4,375%. Это является рекордно низким уровнем стоимости заимствований для украинских гособлигаций.

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В декабре 2019 года в Минфине заявили, что до 2024 года планируют перейти к выпуску ОВГЗ, номинированных исключительно в гривне. Решение объясняют тем, что долг в иностранной валюте очень дорогой.

По итогам 2019 года украинцы увеличили объем вложений в ОВГЗ на 3,7 млрд грн.

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