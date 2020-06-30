Минфин привлек в бюджет 1,2 миллиарда — Минфин

На аукционах 30 июня Министерство финансов предложило инвесторам шесть выпусков ценных бумаг в гривне со сроком обращения от 3-х месяцев до 3-х лет. В бюджет привлекли 1,2 миллиарда гривен. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Доходность

В сравнении с прошлой неделей изменилась средневзвешенная доходность только инструмента с 6-х месячным сроком обращения — она выросла на 3 б.п до 7,74%. В то же время доходность отсечения осталась неизменной.

Средневзвешенная доходность по трехмесячным бумагам составила 7,24% и 7,74% — по шестимесячным.

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Ставки по двухлетним и трехлетним инструментами остались на прежнем уровне (10,39% и 10,47% соответственно). По этим ОВГЗ привлечено 249 млн грн и 5 млн грн соответственно.

Сколько привлекли в бюджет

Наибольший спрос наблюдался на государственные облигации со сроком обращения три и шесть месяцев.

Объем привлеченных в государственный бюджет средств по этим инструментам составил 534 млн грн и 485 млн грн соответственно.

По итогам аукциона в государственный бюджет привлекли 1,272 млрд грн.

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Напомним

На прошлой неделе, 23 июня, Минфин привлек в госбюджет 6,22 млрд грн на размещении ОВГЗ.

Неделей ранее, 16 июня, ставки по краткосрочным инструментам достигли рекордно низкого уровня с начала 2020 года. Министерство финансов привлекло в госбюджет всего 1,96 миллиарда гривен.

В конце апреля Министерство финансов после нескольких недель перерыва вернулось на внутренний рынок заимствований, восстановив проведения еженедельных аукционов по размещению ОВГЗ.

После объявленного НБУ 11 июня снижение учетной ставки с 8% до 6% доходность ОВГЗ на вторичном рынке резко упала.

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