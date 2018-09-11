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Западные СМИ шокированы: снайперов в Киеве нанимал не Янукович, а оппозиция
06.03.2014,
55 комментариев
Авианосец ВМС США «Джордж Буш» вышел на связь с Украиной
05.03.2014,
25 комментариев
«Правый сектор» едет в Донецк, Луганск и Харьков
09.04.2014,
16 комментариев
Стало известно, кому Украина продавала оружие в 2012 году
16.07.2013,
15 комментариев
Ставицкий: В конце лета может быть подписано соглашение с Chevron
13.06.2013,
13 комментариев
Кличко: Киевские депутаты поддержали решение, которое вернет горячую воду киевлянам
11.09.2018,
Нет комментариев
Волкер на этой неделе посетит Украину
11.09.2018,
Нет комментариев
Минфин предложил ввести максимальную сумму проигрыша для игроманов
11.09.2018,
Нет комментариев
ЦБТ-Черновцы, отзывы: тысячи людей нам доверяют, а мы помогаем им зарабатывать
11.09.2018,
Нет комментариев
Техногенная авария: Обнародованы спутниковые фото «Крымского титана»
11.09.2018,
Нет комментариев
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Минфин предложил ввести максимальную сумму проигрыша для игроманов
Минфин предложил ввести максимальную сумму проигрыша для игроманов
Мировая экономика
11 Сен 2018
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Минфин предложил ввести максимальную сумму проигрыша для игроманов Ведомости
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