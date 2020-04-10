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Минфин предложил отложить вопрос о снижении беспошлинного порога для интернет-покупок

E-commerce 10 Апр 2020
Минфин предложил отложить вопрос о снижении беспошлинного порога для интернет-покупок
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Замглавы ведомства Алексей Сазанов назвал более приоритетной задачей создание необходимой инфраструктуры.

Выступая на заседании совета Евразийской экономической комиссии, он отметил ,что этот шаг призван упростить процедуру трансграничной онлайн-торговли. Вопрос изменения беспошлинного порога, по его мнению, нужно отложить как минимум до середины следующего года.

С начала этого года без пошлин в Россию можно привезти товар стоимостью менее 200 евро.

Источник: Эхо Москвы

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