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Минфин планирует сократить выпуск ОФЗ за счет займов международных банков

Мировая экономика 16 Июл 2018
Минфин планирует сократить выпуск ОФЗ за счет займов международных банков
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  • Минфин планирует сократить выпуск ОФЗ за счет займов международных банков  Вести Экономика

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