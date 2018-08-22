Минфин озвучил, каким будет курс доллара в 2019 году

Сегодня, 16:47

Просмотров: …

Стоимость американской валюты спрогнозировали в Стратегии управления госдолгом



Фото: Юлия Березовская / Пресс-центр НБУ

Утвержденная Кабинетом министров Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.

«С точки зрения управления государственным долгом, потенциальное укрепление гривни до 2020 года оптимизирует расходы на обслуживание гособязательств Украины, номинированных в иностранной валюте», – указано в Стратегии.

Как пояснила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, рост курса доллара на одну гривню увеличивает госдолг Украины на 40 млрд гривен. Маркарова также отметила, что Минфин планирует усилить институциональную способность в управлении госдолгом, ориентируясь на лучшие мировые практики, в частности, создать Агентство по управлению государственным долгом.

Напомним, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания «подушки безопасности».

Другие прогнозы дает Минэкономразвития. В этом ведомстве рассчитали, что по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.

Вы сейчас просматриваете новость «Минфин озвучил, каким будет курс доллара в 2019 году». Другие Финансовые новости смотрите в блоке «Последние новости»





Источник