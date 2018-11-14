Минфин оспорил решение английского суда по долгу Украины на $3 млрд

Министерство финансов оспорило решение Апелляционного суда Англии по долгу Украины на $3 млрд, из-за которого разбирательство могло приостановиться на неопределенный срок

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Трасти Минфина России — британская компания The Law Debenture Trust Corp. — подал апелляцию в Верховный суд Великобритании на решение Апелляционного суда Англии по аргументу Украины в споре о долге на $3 млрд. Об этом говорится в сообщении Минфина России, поступившем в РБК.

В сентябре Апелляционный суд Англии постановил провести отдельный судебный процесс для разбора одного из четырех аргументов Украины в споре с Россией на $3 млрд. Украина утверждает, что еврооблигации на $3 млрд были выпущены в пользу России под «неправомерным давлением», три остальные аргумента украинской стороны были отклонены.

«По мнению Минфина России, четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса», — говорится в сообщении.

Решение Верховного суда после рассмотрения кассационной жалобы со стороны России будет окончательным. В случае если оно будет положительным для России, Украина лишится возможности его обжаловать. Рассмотрение апелляции состоится не ранее июля 2019 года.

Речь идет о еврооблигациях, которые были выпущены Украиной и приобретены Россией по подписке в декабре 2013 года. После трех платежей в счет процентов Украина перестала платить в счет основной суммы долга и в счет процентов. Минфин России в связи с этим поручил трасти начать судебный процесс против Украины в Высоком суде Англии. С учетом процентов украинский долг превысил $3,6 млрд.

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Аргумент украинской стороны о «неправомерном давлении» заключается в том, что предоставление Россией кредита было «взяткой» бывшему президенту Виктору Януковичу под угрозой применения силы против Украины за отказ подписывать с Евросоюзом соглашение об ассоциации.

Высокий суд Англии в 2016 году признал, что аргументы Украины являются «вескими», но ни один из них не может быть рассмотрен английском судом в рамках английского права, и приказал Украине выплатить долг России. Апелляционный суд Англии отменил постановление о выплате долга, учитывая невозможность вынести решение по четвертому аргументу. Украина считает, что это позволит приостановить разбирательство на неопределенный срок. Россия обещала подать апелляцию на решение по четвертому аргументу.

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